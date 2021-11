Ni Uribe ni nadie. No hay ciudadanos por encima de la ley

Por: Leandro Felipe Solarte Nates |

noviembre 24, 2021

Marcando pauta a seguir cuando aforados como congresistas renuncian a su fuero para evadir rigurosa investigación de la Corte Suprema, en apretada decisión, 5 a 4, la Corte Constitucional negó tutela presentada por defensa del exsenador Álvaro Uribe.

La tutela pretendía sacarlo de la jurisdicción de la Juez que estudia la preclusión solicitada por el fiscal Jaimes, y anular toda la investigación e interrogatorios previamente recopilados por la CSJ, después que abrió investigación contra el expresidente, por “fraude procesal y soborno a testigos”, cuando intentó sindicar al senador Iván Cepeda de incriminarlo recurriendo a testigos falsos y devolviéndosele la acusación, como un bumerang, pues en su indagación, la Corte encontró fuertes indicios, que Uribe, con testigos falsos, la mayoría reclutados entre presidiarios, como el secuestrador del suegro de Pastrana, Pardo Hasche y exparamilitares gestionados en la Oficina de Envigado por abogansters como Diego Cadena, era el que inducia al fraude procesal y soborno de testigos.

A la expectativa de escaparse de la jurisdicción de la CSJ para ser juzgados por la fiscalía de bolsillo, estaban congresistas como Eduardo, Pulgar, Álvaro Prada y Richard Aguilar, quienes en vano renunciaron a sus curules, pues interrogatorios e investigación adelantada por la CSJ fueron aceptadas como equivalentes a la indagatoria y no podrán ser descartadas por Fiscalía y anular lo investigado, como lo buscaban.

La decisión de la Corte y la apelable del juez que ordenó al gobierno respetar la ley de garantías, son una señal de que no todo está perdido y que la precaria democracia colombiana podrá sobrevivir, pues no hay ciudadanos por encima de la ley y habilitados para acomodo escoger a sus investigadores, como lo ha hecho el expresidente Uribe refugiándose en el burladero de la Fiscalía amiga, a no ser que den un golpe militar, respaldado por oficiales y grupos paramilitares, que desde hace años son incondicionales de Uribe y han puesto a su servicio la inteligencia militar para que persiga y espíe a periodistas, congresistas, magistrados, rivales políticos y hasta a sus copartidarios que discrepen del omnipotente jefe.

Sin duda que desequilibrios al contrapeso de poderes causados por la manipulada reelección de Uribe y su fracasado tercer período, determinó que en cerca de 20 años, (ocho gobernando presencialmente y ocho a la sombra, menos 4 años del 2o período de Santos cuando adelantó el acuerdo de paz), además de instituciones como el DAS, (que acabaran cuando se les fue la mano y entregaron a paramilitares), la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, etc, el uribismo apuntaba a tomarse las Cortes para establecer una dictadura con barniz democrático, al estilo de Bordaberry, en el Uruguay de los 80, y la de Turbay Ayala, del Estatuto de Seguridad reforzando el Estado de Sitio permanente.

Trump, en la democracia más antigua del mundo capitalista, además de dominar la Corte Suprema, intentó perpetuarse en el poder cuando desconoció su derrota en las urnas, desesperadamente influyó en Estados gobernados por republicanos para que falsearan los resultados electorales, fracasó en convencer a su copartidario el vicepresidente Pence para que no legalizara el triunfo de Biden, y, al verse perdido, azuzó la turba de fanáticos a los que a través de redes y medios de comunicación a su servicio les desbordó el cacumen de miasmas de noticias falsas para que asaltaran el Capitolio.

El excapitán del ejército de la dictadura brasileña, Bolsonaro, además de ubicar a lo Maduro, a jerarcas militares en varios ministerios y empresas estatales, siguiendo a su maestro Trump, desde ya riega la bola de que le van a hacer fraude buscando desconocer la posible derrota que sufrirá en las próximas elecciones para perpetuarse y evadir investigaciones por abusos de poder y el enriquecimiento ilícito de sus hijos y camarilla que lo acompaña.

Uribe fue pionero en utilizar los métodos, noticias falsas y redes sociales que después llevaron a Trump y Bolsonaro a la presidencia. Por eso, el gobierno del títere de Duque tomó partido por la reelección de Trump, y al perder, se les retrasó la agenda de perpetuar a la Internacional de ultraderecha, y, en Colombia, consumar el dominio de las Cortes Suprema y Constitucional, en las que gracias al tráfico de influencias e intercambio de altos cargos con Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, en su camino para instaurar la dictadura perfecta con careta democrática, ya habían logrado ubicar a varios magistrados compañeros de estudio de Duque y proclives a Uribe. Sin embargo perdieron 5 a 4.