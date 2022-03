Ni los ataques de Yina Calderón pudieron contra Lina Tejeiro

.Publicidad.

"Vi una imagen que tu subiste de la señorita Tejeiro metiéndose en lo que no le importa, porque ralamente mi situación o el dilema es con La Jesuu, no es con nadie más, vea señorita Tejeiro no se mete en lo que no le importa porque solo la he visto dos veces y ya, tampoco tengo nada en contra de ella" dijo Yina Calderón en sus redes sociales. Todo empezó con un cambió estético que se realizó La Jessu en su rostro y que al parecer a la DJ no le gustó.

La caleña no dudó en defenderse y subió un contundente video dedicado a Calderón. Lina aplaudió las palabras de su amiga y también influencer y Yina decidió también defenderse. "No se meta en lo que no le importa amor, porque termina como la Epa, se puso a meterse en lo que no le importa y cuando ella sí se metió en problemas la otra no la defendió, yo no pongo a mis amigas a que me defiendan" finalizo´la ex Protagonista de Nuestra Tele refiriéndose a la actriz pero también al caso cuando Epa Colombia defendió a Andrea Valdiri de una discusión que también protagonizó Yina Calderón. Sin utilizar muchas palabras la respuesta de Lina fue aún más sorpresiva, dedicó casi un minuto a un video de solo risas y no echarle más fuego al asunto.

