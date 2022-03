La pobreza de los equipos caleños: no tienen para despedir a sus técnicos

Tulio no es el único que quiere echar a Osorio pero no ha podido pagarle. En el Cali no quieren más a Dudamel pero les toca aguantárselo por problemas económicos

Los equipos caleños eran totalmente opuestos el uno al otro durante el 2021. Mientras el Deportivo Cali salió campeón de liga con un técnico que llegó a mitad de semestre, el América de Cali fracasaba con su gran apuesta en el banquillo: Juan Carlos Osorio. Unos pocos meses después la situación en ambos clubes es igual con sus técnicos: ninguno está conforme y quieren sacarlos pero tienen un problema: no tienen cómo pagar su indemnización.

Con Tulio Gómez ya se sabía de hace meses que no está contento con Osorio y todos pensaban que lo iba a sacar en diciembre, pero precisamente esos problemas económicos frustraron el plan de Tulio. Ahora le toca aguantárselo hasta junio porque no tiene para indemnizarlo y le hace la vida imposible vendiéndole jugadores importantes del equipo o menospreciándolo en entrevistas.

Ahora se conoció por boca de Carlos Antonio Vélez en Antena 2 que el Cali tampoco tiene cómo pagar la indemnización de Rafael Dudamel, pero que sí lo quieren fuera del equipo por los pésimos resultados del semestre. "No entiendo esa esclavitud desde lo económico; o sea, no sacamos al técnico y es el caso del otro equipo de Cali, que porque la indemnización es muy alta. Eso dicen los dirigentes, no es porque lo amen o lo quieran. No, simplemente porque no hay plata. No hay con qué pagar la indemnización. Es una indemnización altísima", dijo el periodista enemigo número 1 del técnico venezolano.

Carlos Antonio no desaprovechó la oportunidad de darle palo a Dudamel por esperar a que lo echen para que le paguen en lugar de renunciar por decencia y sin pedir un peso. "No entiende cómo, esos que dicen amar a sus instituciones, esperan a que los echen para que les paguen la indemnización, cuando ese amor que les tienen a las instituciones, tendría que que ser demostrado con dar un paso al costado. Sería más decente, más ético, más responsable".

