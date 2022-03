La valentía de Miley Cyrus: ni la altura de Bogotá pudo con ella

.Publicidad.

Su llegada a Bogotá reafirmó todo: la ex chica Disney no ha dejado de ser un fenómeno mundial. Un caos de esta magnitud no se había sentido desde que ídolos adolescentes como Justin Bieber o One Direction pisaron Bogotá hace más de seis años y su apasionada fanaticada acampaba afuera de sus hoteles solo para verlos un par de segundos asomándose a la ventana, si tenían suerte.

Esta vez los Smilers, como se hacen llamar, ya no tan jóvenes como en los casos anteriores, la recibieron desde que aterrizó en el Hangar hasta que llegó al Hotel Four Season Casa Medina el domingo antes del concierto. En una aparatosa llegada la camioneta no podía avanzar sin que decenas de jóvenes se tiraran encima del vehículo que intentaba hacer lo mejor para esquivarlos. Desde adentro se veía como una auténtica locura, golpeaban los vidrios pidiendo que por un segundo la cantante bajara su ventana polarizada y los saludara. Su mamá y su hermana, que la acompañaban, grabaron historias desde adentro. Y aunque Miley nunca salió, los fans no se movieron de su sitio. Esa noche no la dejaron dormir.

-Publicidad.-

La cantante venía de muchos días seguidos visitando países de Suramérica y cantando frente a miles de personas. En Colombia no fue la excepción pero la altura la afectó. Nauseas, sudoración y la exigencia física propia de su show no detuvieron a la Hanna Montana de hace una década. Así como ella misma lo dijo, su resiliencia es más fuerte y no iba a convertir su única visita a Colombia en su pesadilla más grande: rendirse.

No era la única, desde el primer minuto en que la cantante pisó el escenario muchos asistentes cayeron literalmente rendidos a sus pies. Desde la parte baja del Movistar Arena se veía cómo los de seguridad sacaban a jóvenes desmayados y hasta colapsados a causa de la emoción y tumulto. La misma Miley lo vio y bromeó al respecto.

Publicidad.

Las lágrimas tampoco las aguantó, un concierto de dos horas y un publico gritándole todo el tiempo cuánto la amaba fueron para la estadounidense una de las pruebas más grandes en toda su gira mundial. Un obstáculo que pudo superar, no fácilmente, y que hizo que la presentación en Bogotá fuera su show favorito. Otro mensaje más de superación que compartió la artista con sus seguidores, así como lo hace desde hace casi dos décadas y cómo lo dice su canción más famosa: The Climb.

Miley Cyrus a sus 30 años de edad no se rinde. Este video de su show en Bogotá confirma que ni el clima, enfermedades o incluso adversidades técnicas podrán con la gran Hanna Montana.

Te puede interesar: