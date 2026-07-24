- Ni la cercanía de De la Espriella con Trump frenó la nueva subida de los aranceles a Colombia

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass
La administración Trump impuso nuevos aranceles de alrededor del 10% a más de 80 países, según informó la Casa Blanca. El movimiento de aranceles se ha estado haciendo por los últimos 17 meses y es uno de los temas más controversiales de este gobierno.
La nueva medida está vigente a partir de las 12.01 AM de hoy viernes, se toma en medio de una gran polémica internacional y las demandas en las cortes de Estados Unidos.
Según el informe oficial, los aranceles afectan a todas las economías que negocian con Estados Unidos y van del 10% al 12.5% y cubre al 99% de las mercancías importadas a las tierras del Tío Sam.
Los nuevos aranceles incluyen a China, la Unión Europea y los países de América Latina, Asia y África.
En numerosas ocasiones, el propio Trump ha explicado que el aumento de aranceles se hace con el objetivo de fortalecer la producción de artículos estadounidenses y hacer la economía gringa más competitiva.
Trump tomó esta decisión debido a que la Suprema Corte rechazó el 17 de febrero el aumento de tarifas. Sin embargo, el 20 de febrero, el presidente Trump afirmó que él tenía “otras alternativas”, refiriéndose a la llamada Ley de Poder Internacional de Emergencia Económica, (IEEPA), la cual usó en esta oportunidad.
Tabla unificada de aranceles por país
|País
|Arancel
|País
|Arancel
|Algeria
|12.5%
|Kazakhstan
|12.5%
|Angola
|12.5%
|Kuwait
|12.5%
|Argentina
|10%
|Libya
|12.5%
|Australia
|12.5%
|Malaysia
|10%
|Bahamas
|12.5%
|Mexico
|10%
|Bahrain
|12.5%
|Morocco
|12.5%
|Bangladesh
|10%
|New Zealand
|12.5%
|Brazil
|12.5%
|Nicaragua
|12.5%
|Cambodia
|10%
|Nigeria
|12.5%
|Canada
|10%
|Norway
|12.5%
|Chile
|12.5%
|Oman
|12.5%
|China
|12.5%
|Pakistan
|10%
|Colombia
|12.5%
|Peru
|12.5%
|Costa Rica
|12.5%
|Philippines
|12.5%
|Dominican Republic
|12.5%
|Qatar
|12.5%
|Ecuador
|10%
|Russia
|12.5%
|Egypt
|12.5%
|Saudi Arabia
|12.5%
|El Salvador
|10%
|Singapore
|12.5%
|European Union*
|10%
|South Africa
|12.5%
|Guatemala
|10%
|South Korea*
|12.5%
|Guyana
|12.5%
|Sri Lanka
|10%
|Honduras
|10%
|Switzerland*
|12.5%
|Hong Kong
|12.5%
|Taiwan*
|10%
|India
|10%
|Thailand
|12.5%
|Indonesia
|10%
|Trinidad and Tobago
|10%
|Iraq
|12.5%
|Turkey
|12.5%
|Israel
|12.5%
|United Arab Emirates
|12.5%
|Japan*
|12.5%
|United Kingdom
|10%
|Jordan
|10%
|Uruguay
|12.5%
|Venezuela
|12.5%
|Vietnam
|12.5%
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