- Ni la cercanía de De la Espriella con Trump frenó la nueva subida de los aranceles a Colombia

EE. UU. impone impuestos de hasta 12,5% a más de 80 países. La controvertida medida afecta al 99% de las importaciones y sacude el comercio mundial

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

La administración Trump impuso nuevos aranceles de alrededor del 10% a más de 80 países, según informó la Casa Blanca. El movimiento de aranceles se ha estado haciendo por los últimos 17 meses y es uno de los temas más controversiales de este gobierno.

La nueva medida está vigente a partir de las 12.01 AM de hoy viernes, se toma en medio de una gran polémica internacional y las demandas en las cortes de Estados Unidos.

Según el informe oficial, los aranceles afectan a todas las economías que negocian con Estados Unidos y van del 10% al 12.5% y cubre al 99% de las mercancías importadas a las tierras del Tío Sam.

Los nuevos aranceles incluyen a China, la Unión Europea y los países de América Latina, Asia y África.

En numerosas ocasiones, el propio Trump ha explicado que el aumento de aranceles se hace con el objetivo de fortalecer la producción de artículos estadounidenses y hacer la economía gringa más competitiva.

Trump tomó esta decisión debido a que la Suprema Corte rechazó el 17 de febrero el aumento de tarifas. Sin embargo, el 20 de febrero, el presidente Trump afirmó que él tenía “otras alternativas”, refiriéndose a la llamada Ley de Poder Internacional de Emergencia Económica, (IEEPA), la cual usó en esta oportunidad.

Tabla unificada de aranceles por país

País Arancel País Arancel Algeria 12.5% Kazakhstan 12.5% Angola 12.5% Kuwait 12.5% Argentina 10% Libya 12.5% Australia 12.5% Malaysia 10% Bahamas 12.5% Mexico 10% Bahrain 12.5% Morocco 12.5% Bangladesh 10% New Zealand 12.5% Brazil 12.5% Nicaragua 12.5% Cambodia 10% Nigeria 12.5% Canada 10% Norway 12.5% Chile 12.5% Oman 12.5% China 12.5% Pakistan 10% Colombia 12.5% Peru 12.5% Costa Rica 12.5% Philippines 12.5% Dominican Republic 12.5% Qatar 12.5% Ecuador 10% Russia 12.5% Egypt 12.5% Saudi Arabia 12.5% El Salvador 10% Singapore 12.5% European Union* 10% South Africa 12.5% Guatemala 10% South Korea* 12.5% Guyana 12.5% Sri Lanka 10% Honduras 10% Switzerland* 12.5% Hong Kong 12.5% Taiwan* 10% India 10% Thailand 12.5% Indonesia 10% Trinidad and Tobago 10% Iraq 12.5% Turkey 12.5% Israel 12.5% United Arab Emirates 12.5% Japan* 12.5% United Kingdom 10% Jordan 10% Uruguay 12.5% Venezuela 12.5% Vietnam 12.5%

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