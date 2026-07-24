Las2orillas.co: Historias, voces y noticias de Colombia

Nota Ciudadana

Ni la cercanía de De la Espriella con Trump frenó la nueva subida de los aranceles a Colombia

PorNota Ciudadana

Jul 24, 2026

EE. UU. impone impuestos de hasta 12,5% a más de 80 países. La controvertida medida afecta al 99% de las importaciones y sacude el comercio mundial

- Ni la cercanía de De la Espriella con Trump frenó la nueva subida de los aranceles a Colombia
Compártelo
Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

La administración Trump impuso nuevos aranceles de alrededor del 10% a más de 80 países, según informó la Casa Blanca. El movimiento de aranceles se ha estado haciendo por los últimos 17 meses y es uno de los temas más controversiales de este gobierno.

La nueva medida está vigente a partir de las 12.01 AM de hoy viernes, se toma en medio de una gran polémica internacional y las demandas en las cortes de Estados Unidos.

Según el informe oficial, los aranceles afectan a todas las economías que negocian con Estados Unidos y van del 10% al 12.5% y cubre al 99% de las mercancías importadas a las tierras del Tío Sam.

Los nuevos aranceles incluyen a China, la Unión Europea y los países de América Latina, Asia y África.

En numerosas ocasiones, el propio Trump ha explicado que el aumento de aranceles se hace con el objetivo de fortalecer la producción de artículos estadounidenses y hacer la economía gringa más competitiva.

Trump tomó esta decisión debido a que la Suprema Corte rechazó el 17 de febrero el aumento de tarifas. Sin embargo, el 20 de febrero, el presidente Trump afirmó que él tenía “otras alternativas”, refiriéndose a la llamada Ley de Poder Internacional de Emergencia Económica, (IEEPA), la cual usó en esta oportunidad.

Tabla unificada de aranceles por país

PaísArancelPaísArancel
Algeria12.5%Kazakhstan12.5%
Angola12.5%Kuwait12.5%
Argentina10%Libya12.5%
Australia12.5%Malaysia10%
Bahamas12.5%Mexico10%
Bahrain12.5%Morocco12.5%
Bangladesh10%New Zealand12.5%
Brazil12.5%Nicaragua12.5%
Cambodia10%Nigeria12.5%
Canada10%Norway12.5%
Chile12.5%Oman12.5%
China12.5%Pakistan10%
Colombia12.5%Peru12.5%
Costa Rica12.5%Philippines12.5%
Dominican Republic12.5%Qatar12.5%
Ecuador10%Russia12.5%
Egypt12.5%Saudi Arabia12.5%
El Salvador10%Singapore12.5%
European Union*10%South Africa12.5%
Guatemala10%South Korea*12.5%
Guyana12.5%Sri Lanka10%
Honduras10%Switzerland*12.5%
Hong Kong12.5%Taiwan*10%
India10%Thailand12.5%
Indonesia10%Trinidad and Tobago10%
Iraq12.5%Turkey12.5%
Israel12.5%United Arab Emirates12.5%
Japan*12.5%United Kingdom10%
Jordan10%Uruguay12.5%
Venezuela12.5%
Vietnam12.5%

También le puede interesar:

Álvaro Uribe le dio la primera lección de política a un De la Espriella que cayó derrotado en el Senado
Sigue a Las2orillas.co en Google News

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas

Por Nota Ciudadana

sección de periodismo ciudadano y colaborativo donde cualquier persona puede publicar sus propias historias, denuncias, noticias o relatos de primera mano. Es un espacio abierto para dar voz a miradas regionales y alternativas a los medios tradicionales en este portal independiente colombiano.