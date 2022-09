La razón por la que Noticias Caracol no necesita de Juan Diego Alvira para arrasar en rating

Pese a haber perdido varias fichas claves que podrían significar un terrible bajón, el noticiero sigue arrasando a su competencia y no parece tener rival

Tal parece que no hay poder que pueda destronar al noticiero de Caracol de la posición en la que está en el rating colombiano, únicamente superado por una producción del mismo canal. Pareciera que ni siquiera la pérdida de sus grandes estrellas significa una derrota para ellos, sino todo lo contrario. Ni con la salida de Juan Diego Alvira, Caracol perdió el rating de su noticiero.

Y es que, la maquinaria del canal va más allá de la cara bonita de sus presentadores, pues el canal cuenta con un as bajo la manga que los pone siempre en el top. Caracol cuenta con Ricardo Calderón, un experimentado periodista que ha logrado grandes investigaciones allí en el canal. Aunque Semana le quitó a Juan Diego Alvira a Caracol, ellos ya lo habían hecho antes, pues Ricardo se formó en Semana.

Ciertamente parece no tener competencia alguna, por lo menos a nivel de noticias, pues RCN ni se asoma en las 10 posiciones con su noticiero que es tan criticado en redes. Sin embargo, así como Caracol es un éxito en noticias y en concursos como 'La Voz', sus demás producciones no tienen el mismo destino. Como se vio en el estreno de 'Entre sombras' la cual no logró un buen arrastre pese al arrastre que le daba 'La Voz Senior'.

