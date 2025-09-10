Ni cuerpos ni pasarelas: el reinado que corona a las mujeres de las plazas de mercado y entrega hasta 28 millones

Un certamen distinto donde no hay vestidos de gala, sino delantales de trabajo, donde se rompe el molde de los reinados y la corona se gana con historias de vida

En Colombia hay reinados para todo: del café, del bambuco, del joropo, de la panela y ahora llega uno que por raro que suene, tiene todo el sentido del mundo. El reinado de Miss del Campo Colombia no premia cuerpos ni vestidos de gala, sino las historias de vida de las mujeres que levantan el país desde las plazas de mercado y el campo.

La iniciativa nació en la Fundación Jorge Lozano del Campo, una organización que impulsa proyectos educativos y apoya a las comunidades campesinas. Con Miss del Campo se propusieron recorrer las plazas del país para mostrar otra cara de la belleza, una cara llena de trabajo, esfuerzo y resistencia. Como lo resume Jorge Lozano, director de la fundación “este reinado no califica cuerpos, califica corazones, aquí premiamos la belleza de una vida dedicada al trabajo, al campo y a la familia”.

Como es tradición, cada reinado tiene su corona y este no es la excepción. La corona original avaluada en $217 millones fue elaborada en Mompox, Bolívar, con esmeraldas, rubíes, perlas de San Andrés, trapiches de Muzo, pepas de café y hasta ajíes chicheperros. La pieza quedará guardada como símbolo, pero la ganadora se llevará una réplica valorada en cinco millones de pesos.

El certamen será a nivel nacional y ya empezó con inscripciones por la Costa Caribe, donde las participantes deben enviar un video contando quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus sueños. La inscripción se hace por WhatsApp, y serán las redes sociales con likes y comentarios las que decidan quién merece la corona.

La gran final será el 3 de octubre en la plaza de Paloquemao. La reina recibirá $25 millones de pesos entre dinero y joyas; la princesa, $8 millones; y la segunda princesa, $3 millones y todas tendrán su corona réplica. Este será sin duda un certamen distinto, hecho a la medida de las mujeres berracas que nunca han tenido una joya y que ahora, por fin, tendrán un espacio de reconocimiento.

