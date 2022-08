.Publicidad.

Hace algunos meses, la noticia de que el Tino Asprilla se había acogido a la ley de quiebras de la superintendencia de sociedades le dio la vuelta a Colombia. El exfutbolista se había hecho fuerte con algunos negocios enfocados principalmente en explotar su imagen, conocidos como ‘Productos el Tino’, en los que se encontraban los Condones Tino y la marca de bebidas energizantes, pero al final no le dieron las ganancias esperadas y se declaró en bancarrota.

Ve! te dejaron en fuera de lugar en amor y amistad?

Ve! te dejaron en fuera de lugar en amor y amistad?

tranquilizate que Productos Tino te pone a tiro de gol, mirá que viene con #Borojo #Chontaduro #Maca & #TeEvitaLasPenasMaximas

Sin embargo, fuera de ‘Productos el Tino’, el futbolista que le dio tantas alegrías a la selección Colombia también se abrió paso en el mundo de la caña de azúcar, y con los cultivos que tiene en su finca, se ha convertido en uno de los principales proveedores del gobierno nacional. Incluso en algunas entrevistas ha confirmado que sus principales ingresos vienen de la venta de caña.

Así las cosas, que los emprendimientos que el Tino Asprilla había lanzado a través de sus redes sociales no perduraran poco importó, con la alianza con el gobierno nacional ha logrado poner frente a la dura situación que tanto los condones, como los jugos, como las llantas, lo hicieron sufrir. Hasta esa puede ser la razón por la que no quería que Petro llegara al poder, para que no se le acabara el negocio.

