NASA impactará un asteroide para evitar catástrofe contra la Tierra

En agosto del 2021 participé en el “84th Annual Meeting of the Meteoritcal Society” que se llevó a cabo en forma presencial en Chicago, Illinois.

Se trataron muchos temas relacionados con meteoritos, asteroides y con las misiones espaciales actuales y futuras con destino a los asteroides y al planeta Marte.

Estuve también en las conferencias de los Científicos de la Misión “DART” (Double Asteroid Redirection Test) que fue lanzada al amanecer del 24 de noviembre del 2021 en un cohete “FALCON 9 - SPACE X” desde California.

Esta misión será la primera de la “Oficina de Defensa Planetaria” en realizar una colisión con un asteroide, un ejercicio muy importante y complicado, y que precisamente ocurrirá el lunes 26 de septiembre de este año a las 18:14 horas (hora de Colombia).

El impacto será en el Sistema Binario de Asteroides denominado “DIDYMOS (que en griego significa “mellizos”).

Este sistema está constituido por “DIDYMOS A” un asteroide con diámetro de 780 metros, y alrededor del cual orbita otro más pequeño de 160 metros de diámetro denominado “DIDYMOS B”, que tiene el tamaño típico de los asteroides que podrían representar una amenaza significativa con mayor probabilidad para nuestro planeta.

La distancia entre los dos asteroides es de aproximadamente un kilómetro. El objetivo de la misión es producir una colisión en el asteroide más pequeño con el fin de modificar en un porcentaje reducido el período orbital.

En esa fecha desde la Tierra se realizarán medidas visuales y de radar para calcular el cambio producido por el impulso impartido al “DIDYMOS B”.

Con este experimento se podrá verificar si en el futuro se puede aplicar esta técnica de deflexión a un asteroide que ya venga directo hacia la Tierra.

En el experimento de la misión “DART”, la sonda impactará al asteroide a una velocidad de aproximadamente 6.6 kms/seg, cuando este cuerpo celeste se halla a una distancia de 11 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Antes del impacto se están realizando con los grandes telescopios de la Tierra, medidas del sistema binario para impactar correctamente al asteroide citado.

En la misión “DART” se dispone del instrumento denominado “DRACO - Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for OpNav”, y de un sofisticado software de navegación autónoma que ayudará a los científicos a realizar con precisión el impacto.

De otra parte, la misión también cuenta con un CUBESAT que antes del impacto se separará del “proyectil” con el fin de tomar fotografías y datos científicos.

Es bueno tener en cuenta que NASA en el año 2005 dirigió la Misión “DEEP IMPACT” que tuvo como objetivo principal hacer colisionar con el Cometa “TEMPEL 1” una bala inteligente para hacer un cráter en la superficie de este objeto celeste e investigar el interior del cometa.

Adicionalmente se calculó la desviación que se produjo en “TEMPEL 1”: como resultado se obtuvo una desviación mínima en su órbita inicial, suficiente en muchos casos para evitar una catástrofe, si el intervalo de tiempo entre la colisión y el encuentro cercano con nuestro planeta es amplio.

Fue fantástica la simulación que hicieron los Científicos de la Misión DART en el “84th Annual Meeting of the Meteoritcal Society” mediante técnicas sofisticadas de inteligencia artificial, para realizar el rastreo del sistema binario de asteroides, y centrar en forma precisa al asteroide “DIDYMOS B” en la pantalla para no errar en la colisión.

En la simulación se pudo mirar que faltando tan sólo una hora para la colisión, el sistema binario aparecía muy pequeño y que en poco tiempo el cambio de tamaño es drástico debido a la alta velocidad de acercamiento. Es realmente una maniobra tipo ciencia ficción.

En el “84th 84th Annual Meeting of the Meteoritcal Society” presenté el trabajo denominado “The asteroid Apophis”, y socialicé mi participación en el Proyecto Internacional de la Universidad de Arizona denominado “APOPHIS 2021 OBSERVING CAMPAIGN”.

Describí adicionalmente cómo se obtuvo los parámetros orbitales del asteroide en función de las imágenes y videos capturados desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño durante varios días de la Pandemia.