La generación de dirigentes caucanos que abren camino a nuevas voces

Ojeando el Facebook de Temístocles Ortega Narváez me llamó la atención un corto diálogo que sostuvo con una de sus interlocutoras: “Senador, ya debería dar la oportunidad de que otros lideren, un pensamiento e ideas nuevas nos puede ayudar en un posible cambio, como caucana no daría más mi voto de confianza en usted, por años miramos lo mismo” (sic).

Conociendo el carácter de Ortega, la curiosidad por conocer su respuesta, que imaginé enérgica, concluyente, me invitó a seguir leyendo.

Me equivoqué. Él respondió: “Patricia Ruiz, claro que sí, ojalá salgan nuevos dirigentes mujeres u hombres que contribuyan a forjar un nuevo país. ¡Ojalá!! A eso contribuimos. Esperamos que salgan para apoyarlos. Y que sean dirigentes formados, estudiosos, comprometidos. El mundo hoy es más complejo, los problemas del país son enormes y los del departamento gigantescos. Se requiere formación, conocimiento, disciplina para enfrentarlos. Eso esperamos. ¡Ojalá aparezcan! ¡Los necesitamos!”.

Recordé entonces una lección aprendida hace muchos años: no se llega a ser líder por decisión propia o ajena. No es posible pedirle a quien va ganando la competencia, así sea científica o deportiva, que se retire y deje ganar a quien por no tener las mismas condiciones no tiene opción. En China nadie tuvo la pifia de pedirle a Confucio que dejara de filosofar para que a ese otro le permitiera crear el confucionismo; nadie lo hizo con Sócrates en Grecia, ni con Mahatma Gandhi en la India, menos con Martin Luther King cuando estuvo al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses o con la madre Teresa de Calcuta, que atendía a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación. ¿Alguien se atrevería a pedirle María Isabel Urrutia, Mariana Pajón o a Catherine Ibargüen, que se retiraran de las competencias para que dejaran ganar los Olímpicos a otras personas que no fueran ellas con sus propios talentos atléticos? Son peticiones sin lógica.

El liderazgo se conquista, es una condición que resulta de una larga formación académica y de un constante ejercicio de dirigencia de acuerdo con las aspiraciones de los grupos sociales e ideológicos que intervienen en el proceso social. Infortunadamente esas circunstancias no se pueden entregar en herencia ni traspasarlas a alguien por piedad o porque se lo exigen. El liderazgo, en este caso, de Temístocles Ortega, es fruto de una vida ejemplar dedicada al conocimiento profundo del hombre caucano y sus escenarios. Es una formación personal puesta al servicio de la región y el país.

Soy testigo de eso y lo recuerdo bien porque conozco a Ortega desde hace unos 40 años. Les cuento, aquí entre nos, que soy mayor que él como dos años (bueno, pero por favor, que esto no se vuelva bochinche) …

Comenzando la década de los años 80, cuando yo me retiré del Ejército Nacional como oficial del arma de Ingenieros Militares, decidí radicarme en Popayán por la cercanía al pueblo de mi familia, Santander de Quilichao, y porque era (y es) el centro social, histórico, cultural, administrativo, político y de desarrollo económico del Departamento del Cauca, donde se daban las condiciones adecuadas para re-iniciar mis labores como periodista. Fue la época del terremoto y la reconstrucción de la ciudad, del re-encuentro con Rodolfo Jiménez, Hembert Javit Paz Gómez, Titocé, René González-Medina, Hebert Erazo, Víctor Hugo Lucero Montenegro, Alberto Ordóñez y con Ovidio Reinaldo Hoyos; eran los años de la Voz de Belalcázar, del apogeo de Manolo Martínez Espinosa y de Óscar García López, entre otros.