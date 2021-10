“Mucho hp tarado”: Marbelle se descargó contra Julián Román

.Publicidad.

Después de atacar a la Fuerza Pública por medio de Twitter tras la captura de Otoniel, el capo máximo del Clan del Golfo y por el que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura; el actor Julián Román recibió amores y odios tanto de uribistas como petristas. Como ya es costumbre, Marbelle no se quedó callada y arremetió contra Román en la misma red social.

La reina de la tecnocarrilera se unió a la lista de uribistas que no bajaron de gusano a Julián Román y hasta recomendaron no verlo en televisión. “Otoniel es muy callado… sólo habla cuando viola las niñas … Pero los de barba y sobaco peludo dicen: “mafiosos capturando mafiosos” Mucho hp tarado” trinó la cantante a quien hasta el momento Román no respondió.

Otoniel es muy callado… sólo habla cuando viola las niñas …

Pero los de barba y sobaco peludo dicen : “mafiosos capturando mafiosos”

Mucho hp tarado ! — MARBELLE (@Marbelle30) October 26, 2021

