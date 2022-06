Nada nuevo bajo el mar

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

En un durísimo comunicado público, la exministra de Cultura Mariana Garcés y el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ernesto Montenegro Pérez, le han dicho al país que la ampulosa noticia presentada por el presidente Duque, su ministro de Defensa y un par de altos oficiales de la Armada no aporta nada distinto a las investigaciones que se realizaron hace 5 años, cuando los dos fungían como miembros del gobierno Santos. Por el contrario, tanto la vertical Mariana Garcés como el mesurado científico Montenegro acusan al gobierno Duque de haber desarmado lo que se había avanzado hacia el operativo del galeón español San José, hundido desde 1708 cerca de las Islas del Rosario. Ellos, de forma contundente desvisten la exageración maquilladora del gobierno Duque, haciendo notar que no solo no han aportado ninguna información diferente a la que ya se tenía sino que abusando de la credibilidad ciudadana han crecido al máximo la adquisición por parte de la Armada de un submarino tipo ROV, que les permite descender a unos 600 metros de profundidad, pero en ningún momento pueden asegurar que están listos para iniciar el rescate.

Este gobierno con su manía de ir en contravía de todo lo que propuso o dejó listo el gobierno de Santos, prefirió hacer trizas el programa científico más importante de los últimos años

Y la razón es sencilla para ellos porque este gobierno con su manía de ir en contravía de todo lo que propuso o dejó listo el gobierno de Santos, prefirió hacer trizas el programa científico que ellos no dudan en calificar como el más importante de los últimos años. Para la exministra y para el exdirector del Instituto de Antropología, el gobierno que termina su mandato obstaculizó al rescate del Galeón San José parapeteado solamente en una retórica de calumnias y mentiras de los procesos jurídicos, administrativos, técnicos y científicos que les fueron entregados por el gobierno Santos al momento del empalme hace 4 años.

Lo curioso empero es que pese a encumbrar al nuevo aparato adquirido pomposamente por la Armada, las imágenes que se le mostraron al país no son comparables con la planimetría final del 2016, donde pueden ser ubicados los objetos individuales de lo que se ha llamado el tesoro del San José. En otras palabras, sopesando el bombo que el presidente se hizo con las fotos y el verdadero resultado de lo que debió haberse hecho en 4 años para rescatar al buque español, una vez más nos encontramos con un refrito adicional a los tantos que este cuatrenio maquilló para hacer creer que gobernaba o que podía tumbar a Maduro con un cerco diplomático y un concierto en el puente fronterizo.