José Carreras, el mítico cantante de ópera español que escogió a Cali como una de sus sedes para decir "adiós"

La Arena USC recibirá el 9 de mayo al famoso tenor, en una presentación que marca el cierre de más de cinco décadas de trayectoria en la ópera internacional

El telón comienza a cerrarse para una de las voces más reconocidas de la ópera mundial, y Colombia aparece en ese último recorrido. El tenor español José Carreras confirmó una parada en Cali como parte de su gira de despedida, una agenda internacional que marca el final de más de cinco décadas de carrera en los principales escenarios líricos.

La cita está programada para el 9 de mayo en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, un recinto con capacidad para 2.200 asistentes que fue seleccionado por sus condiciones acústicas y técnicas para espectáculos sinfónicos. La infraestructura incluye silletería numerada en zonas diferenciadas y cerca de 800 parqueaderos cubiertos, en un formato que prioriza la cercanía con el artista.

El paso por Cali se inscribe en una cronología que comenzó décadas atrás. Carreras visitó Colombia por primera vez en 1985, cuando se presentó en Cartagena. Luego regresó en 1997 y 2012 a Bogotá, consolidando una relación intermitente pero sostenida con el público local. Ahora, su retorno se da bajo el contexto de una gira global que simboliza el cierre definitivo de su actividad en los escenarios.

José Carreras, uno de los máximos representantes de su época

La trayectoria de José Carreras incluye hitos en teatros como La Scala de Milán y el Metropolitan Opera de Nueva York, además de su participación en el fenómeno musical de Los Tres Tenores junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Este proyecto alcanzó audiencias masivas desde su debut en el Mundial de Italia 1990, con transmisiones que superaron los mil millones de espectadores, según registros de la industria musical.

En el tramo final de su carrera, Carreras ha diseñado un repertorio específico para esta gira, acompañado por la soprano Leticia de Altamirano y la Orquesta Filarmónica Metropolitana Distrito Capital, bajo la dirección del maestro David Giménez. La producción combina piezas clásicas del repertorio operístico con adaptaciones que han marcado su trayectoria internacional.

Por esto, el evento en la capital del Valle se proyecta como uno de los encuentros culturales más relevantes del primer semestre de 2026 en Colombia, al integrar una producción internacional en un escenario local que busca consolidarse en el circuito de grandes espectáculos. Las entradas para el concierto en la Arena USC están disponibles aquí.

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