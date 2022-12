.Publicidad.

No hace mucho, Atlético Nacional publicó el plan de abonos para el año 2023 y lejos de generar emoción y ventas exorbitantes, lo que generó fue la indignación de todos los hinchas debido a los altos precios con los que lanzaron los abonos. Los mensajes no se hicieron esperar en las redes sociales y hasta un hashtag, sin refuerzos no me abono, se hizo tendencia.

Y es que la molestia en contra de las directivas viene desde semestres anteriores debido al mismo tema, la falta de refuerzos para encarar la liga local. Hace algún tiempo la protagonista fue la nieta de los Ardila Lulle; pero ahora es el presidente de la institución, Mauricio Navarro. Según los fanáticos, al dirigente lo único que le preocupa es generar dinero; pero no cumple las expectativas de la hinchada al final de cada semestre.

Se agota la paciencia, con el maltrato a referentes e ídolos del club por parte de las diretivas. Se agota la paciencia de una hinchada que no ve refuerzos de categoría para afrontar el 2023.

SE AGOTÓ LA PACIENCIA con los precios injustos de un abonó.@LDSoficial @pipeospin — Julio. (@JulianR___) December 15, 2022

Ahora bien, sumado al tema de las poca contrataciones, las quejas sobre los elevados costos del plan de abonos también suscitó el odio hacia las directivas de Atlético Nacional; y hasta mensajes como "Mercenarios", aparecieron en la sede principal del club en los últimos días. Es que el abono mas barato, el de las tribunas sur y norte, sale por 512.000 con el 20% de descuento. Se estaría hablando de que la boleta por partido saldría a $34.150 con el descuento, y normalmente a $41.000, un precio alto para la localidad.

El abono de Oriental alta a 840.000 nos da un precio por boleta de 60.000, teniendo en cuenta que son 14 partidos. Teniendo en cuenta que el ahorro es del 30%: ¿significa que la boletería suelta de Oriental Alta va a tener un valor de 86.000 el próximo año? — David Castañeda (@DCastaA) December 15, 2022

Señores de @nacionaloficial ¡se les fue la mano con esos precios! ¿Partido a $56.000 pesos para Oriental Alta (15 partidos), contando que tiene el 30% por ciento de descuento? ¿A cómo van a vender las boletas sueltas entonces? https://t.co/Kg80cma7Uz — Jonny Sampedro (@JonnySampedro) December 15, 2022

Así las cosas, el hastío de los fanáticos ya empezó a generar preocupación en Atlético Nacional, debido a que en la primera hora después de lanzados los abonos, el equipo verdolaga solo alcanzó a vender 20, un numero bastante bajo comparado al de otros semestres. ¿Será que la afición verdolaga ya se cansó de tanto "tilín tilín y nada de paletas"?

A las 10 a.m. en la plataforma Siempre Verdolagas habían disponibles 3.106 abonos de Oriental, 833 de Norte y 189 de Occidental (4.128 en total). Sur mostró valor negativo: -1. A esta hora solo se han vendido 20 abonos en total (9 Occidental, 4 Oriental y 7 Norte). — Juan David Londoño (@juandl84) December 20, 2022