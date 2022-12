.Publicidad.

La liga Betplay está de vacaciones y los equipos ya se preparan para lo que será el año 2023. El mercado de fichajes está mas caliente que nunca; y uno de los clubes que más ha sonado con sus contrataciones ha sido el Junior de Barranquilla, equipo que busca volver a saborear la gloria del campeonato tras 4 años sin ganar absolutamente nada.

Para este propósito, la inyección económica que ha hecho Fuad Char ha sido bastante importante, y sobre todo inteligente, ya que ha fichado jugadores, o que están libres, o que no valen un montón de plata en el mercado. Aun así, los millones que se ha gastado son importante; y solamente en 3 jugadores, el empresario alcanzó a invertir 10 mil millones de pesos.

Los futbolistas en cuestión son Vladimir Hernández, jugador proveniente de Independiente Medellín; y Léider Berrío y Brayan León, jugadores que acaban de salir campeones con el Deportivo Pereira. La suma de estos futbolistas alcanza los 2 millones de euros, que igualan $10.133'586.086.

Ahora bien, otro jugador que no es seguro; pero que suena fuerte para volver al tiburón es Víctor Cantillo, futbolista que militó en el Junior desde 2017 hasta 2019, y que Fuad Char planea retornar para el 2023. El jugador tiene un valor del mercado de 2 millones de euros, por lo que a los primeros 10 mil millones de pesos habría que sumarle otros 10 mil.

No hay duda que la directivas del Junior no escatiman en gastos a la hora de armar un equipo competitivo para la liga Betplay. No es gratuito que los sigan llamando el PSG colombiano.