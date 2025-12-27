Entre españoles fue el negocio de la filial tecnológica de Telefónica que avanza en decirle adiós a Latinoamérica

La compañía española Telefónica ha acordado la venta del 100 % de su filial tecnológica, Telefónica Tech, en Colombia, México y Chile a la consultora aragonesa Hiberus. Esta operación se enmarca en la estrategia del actual presidente, Marc Murtra, de retirar a la operadora de Hispanoamérica para reducir deuda, mejorar la rentabilidad y concentrar sus recursos en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Según Murtra, la división Tech en estos países ya no encaja en la visión estratégica de la empresa, puesto que, al desinvertir en las operaciones locales de telecomunicaciones, dejan de ser necesarias las estructuras complementarias de servicios para empresas.

Telefónica Tech es una entidad especializada en soluciones de vanguardia como ciberseguridad, cloud, IoT, big data, inteligencia artificial y blockchain. Bajo el nuevo acuerdo, Hiberus integrará el talento humano, los activos y la cartera de clientes de estas regiones, garantizando la continuidad de los empleos y las relaciones laborales sin afectar la calidad del servicio. No obstante, el Centro de Operaciones Digitales (DOC) ubicado en Colombia e inaugurado en 2023, que se integra con centros en Madrid y otros Centros de Operaciones de seguridad globales no forma parte de la venta, quedará excluido de la venta y seguirá perteneciendo a Telefónica Tech enfocado a la atención de clientes regionales. Cabe destacar que la división de Tech en Brasil ya fue transferida previamente a la subsidiaria local, Vivo, por un monto aproximado de USD 43 millones.

Por su parte, Hiberus, que se ha consolidado como una de las tecnológicas españolas de mayor crecimiento tiene presencia con en Argentina, forma parte del Grupo Henneo, un importante conglomerado español en medios de comunicación, tecnología y producción audiovisual, propiedad principalmente de la familia Yarza, editores históricos desde la fundación del Heraldo de Aragón en 1895, siendo Fernando de Yarza López-Madrazo su presidente y líder de la quinta generación familiar.

Hiberus, la compañía tecnológica del grupo, es liderada por su fundador Sergio López, quien busca con esta adquisición potenciar sus capacidades en áreas de alto potencial como la ciberseguridad y el negocio en la nube. Trás la integración de estas tres filiales, Hiberus proyecta que su negocio internacional representará el 40 % de su facturación total, la cual se estima alcanzará los 400 millones de euros para el año 2026.

Bajo la presidencia de Marc Murtra, Telefónica ha completado la salida de sus filiales de telecomunicaciones en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay, además de tener ya pactada la venta de su división en Colombia, Movistar, faltan únicamente de las autorizaciones gubernamentales pertinentes.

