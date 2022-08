.Publicidad.

Después de más de un año de relación, el músico terminó con la cantante argentina Tini Stoessel y desde aquel momento, él ha mantenido su vida sentimental de forma privada. No obstante, una modelo también argentina sostiene que, hace pocos días, tuvo un encuentro íntimo con el artista.

Se trata de Mika Ishii, modelo e hija de un político argentino que tiene 26 años de edad y que trabaja en Milán donde al parecer estudia nutrición. Lo cierto es que en un programa de Radio Digital XLFM la joven no solo habló sobre cómo conoció al músico sino también cómo fue él en la intimidad.

Según Ishii, hace aproximadamente dos semanas, se encontró con Yatra en una discoteca. “Se le acercaron un montón, pero me eligió a mí. A mí me cayó bárbaro para charlas. Me gustó” explicó la modelo, quien también aseguró que el cantante fue muy caballeroso y dulce.

Por su parte, el locutor del programa le puso más picante a la conversación, por lo que le preguntó a Mika: “En la intimidad, ¿Cómo es? ¿El tigre Yatra o el pichoncito Yatra?” a lo que ella no dudo en responder: “fue un león”.

Frente a esto, la modelo también comentó que Sebastián Yatra besa muy bien y que, aunque su papá no sabía quién era, ella se vio en la tarea de explicárselo.

