Minuto de Dios, el barrio de Santa Marta que parece salido del infierno

Por: María Constanza Moreno |

junio 12, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Podría pensarse que el nombre Minuto de Dios evoca la santidad, la paz, la honestidad y el respeto, pero en Santa Marta hace referencia a todo lo contrario. Vecinos que se jactan de ser católicos y honestos en días pasados atraparon un ladronzuelo al que sin miramientos le cortaron los dedos. Pero no solo el ladrón trata de timar a incautos, varios residentes roban agua con mangueras con las que llenan sus cajas.

Pero hablando del respeto que aluden tener hacia los demás salen a deber por sus constantes injurias y escándalos a los que llegan allí y no son de su agrado como al británico que hostigaron y con denuncias calumniosas lograron que un funcionario de migración se prestara para deportarlo, para luego saquearle la casa y justificar el hurto con reportaje de un pasquín que dañó gravemente su buen nombre y honra.

Otros vecinos se dedican a tomar el fresco todo el día y hacer registro de la vida de los demás para luego recoger firmas y perseguir por ruido a los vecinos que tienen animales así cumplan con las normas de tenencia responsable y hacerles escándalos y recriminaciones, pero a los que desde el día jueves hasta el domingo sacan sus bafles con música a alto volumen no les hacen ningún reclamo.

Y no es solo la persecución a los que tienen animales o defienden la naturaleza y el río, son los propios vecinos de este "emblemático" barrio son los que capturan pájaros silvestres e iguanas para abrirlas y extraerles los huevos abandonándolas heridas, un delito tipificado por la ley 1774/16, Ley 84 de 1989, Ley 2455/25 y Código de Recursos Naturales de Colombia y que decir de los vecinos que si algún otro no le agrada le apedrean la casa y le tiran basura, pero no faltan a la misa dominical y lucen rosarios de oro en sus cuellos.

Definitivamente, este barrio de estrato 3 que tratan de equipararse a uno de estrato 5 no da la talla por la clase de gente que lo habita para llamarse barrio emblemático e importante, pues de Minuto de Dios algunos ya lo catalogan como "Minuto del Diablo".

