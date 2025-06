En Colombia, la violencia política se nos volvió costumbre

Por: Fernando Ruiz R |

junio 11, 2025

El atentado contra el candidato presidencia Miguel Uribe Turbay el sábado 7 de junio en Bogotá es muy doloroso y terrible, nos vuelve a épocas pasadas y nos hace recordar que la eterna violencia en Colombia continúa. Para poner como siempre los eventos en contexto, a continuación podemos hacer un breve recuento de los principales magnicidios y atentados que ha habido en Colombia, en su época moderna.

Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial el 9 de abril de 1949. Se cree que el autor intelectual fue la oligarquía Colombiana de la época, que veían a Gaitán como un político peligroso para sus intereses, pues no seguía los lineamientos oficiales del partido liberal y era muy popular entre el pueblo.

Rodrigo Lara Bonilla, ministro del gobierno de Belisario Betancur, asesinado el 30 de abril de 1984 por orden de los narcotraficantes del momento.

Jorge Pardo Leal, candidato presidencial, asesinado el 11 de octubre de 1987; José Antequera, líder de la UP, asesinado el 3 de marzo de 1989; Bernardo Jaramillo, candidato presidencial, asesinado el 22 de marzo de 1990; Manuel Cepeda, senador asesinado el 9 de agosto de 1994. Estos asesinatos, como muchos otros de militantes de la Unión Patriótica (UP), fueron ordenados por la derecha radical violenta de la época, conformada por paramilitares, funcionarios del estado y políticos de extrema derecha.

Luis Carlos Galán, candidato presidencial del partido Nuevo Liberalismo, asesinado el 18 de agosto de 1989. La hipótesis más probable de los autores intelectuales de su asesinato, es que fueron los narcotraficantes de la época.

Carlos Pizarro, exintegrante del M19, asesinado el 26 de abril de 1990. Al igual que los miembros asesinados de la UP, los autores intelectuales fueron los mismos de estos, es decir, la derecha radical violenta.

Álvaro Gómez Hurtado del partido Conservador, asesinado el 2 de noviembre de 1995. Aún se desconocen los autores intelectuales de este asesinato.

Atentados contra Germán Vargas Lleras, director del partido Cambio Radical en los años 2002 y 2005. Los indicios señalan a las extintas FARC, es decir la izquierda radical violenta de la época, como los autores intelectuales de los atentados.

Atentado contra Fernando Londoño del partido Conservador, el 15 de mayo de 2012. La hipótesis de los autores intelectuales del atentado son los mismos que realizaron los atentados contra Germán Vargas lleras.

Del resumen anterior, se puede concluir que lo que se ha podido saber es que los autores intelectuales de estos crímenes han sido la derecha radical violenta, la izquierda radical violenta y los narcotraficantes.

Como se sabe en Colombia y en el mundo, es muy difícil conocer quiénes son los autores intelectuales de los magnicidios y atentados a líderes políticos. En el caso de Miguel Uribe es aún más extraño porque hasta el momento no era un candidato que encabezara las encuestas de los presidenciables en Colombia para las elecciones del 2026, es decir, que no era un fuerte contendor para los candidatos que encabezan las encuestas, estaba en una posición media, pero la lección para todos los Colombianos es que no podemos seguir eligiendo partidos y candidatos que con sus actitudes y discursos propicien que la eterna violencia continúe.

Hay que elegir partidos y candidatos, que no sean de los extremos, es decir de la derecha o la izquierda, deben ser personas de mentalidad de centro, que no polaricen, que estén dispuestas a concertar y a iniciar los cambios que tanto requiere Colombia, pero sin llevar la sociedad a extremos que conducen a situaciones peores las actuales. Basta de llamar equivocadamente “tibios” a las personas que no están con los extremos, que son los que generan la violencia. Partidos y dirigentes de centro, que sean equilibrados, ponderados, es lo que requiere nuestro país y el mundo.

