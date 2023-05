MinAmbiente estaría desacatando a Corte Constitucional que le obliga a delimitar Páramo de Santurbán

Por: Juan José González |

mayo 24, 2023

Con profunda preocupación, las asociaciones de mineros tradicionales de Vetas (Santander), denunciaron que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra Susana Muhamad, estarían desacatando la sentencia de la Corte Constitucional que urgió al Ministerio a delimitar el páramo de Santurbán. Según Ivonne González, vocera de Dignidad Minera, la ministra está desconociendo los acuerdos establecidos y firmados con la comunidad, ha acomodado las decisiones a sus caprichos activistas y políticos, y estaría saltándose toda legalidad para anteponer lo político sobre lo técnico.

Desde el 19 de octubre de 2021 se llevaron a cabo reuniones de consenso con la participación activa de líderes comunitarios, autoridades y actores clave del municipio. “El objetivo principal ha sido trabajar juntos en los acuerdos necesarios para llevar a cabo la delimitación de esta importante área de páramo” afirma Ivonne González, vocera de la asociación Dignidad Minera, quien además agrega que con sorpresa ven hoy como la cartera de ambiente desconoce los acuerdos establecidos y la firma de la concertación.

Para la lideresa, el nuevo ministerio de ambiente en cabeza de Susana Muhamad, “no desconoce la sentencia, sino que la acomoda a capricho según las pretensiones que ellos necesitan o quieren”. Agrega que es muy preocupante que se haya perdido la confianza que los paramunos tenían sobre la delimitación, específicamente gente de Vetas.

Según denunciaron, luego de varias conversaciones, en enero de 2022 la comunidad de Vetas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible llegaron a seis acuerdos sobre los aspectos fundamentales establecidos en la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, referida a la delimitación del páramo de Santurbán. Los puntos clave incluyen la delimitación del páramo, un sistema de supervisión para evaluar el cumplimiento de las medidas, la creación de una instancia permanente de coordinación, directrices para los programas de reconversión y sustitución, un modelo de financiación y criterios de protección de las fuentes de agua.

“¿Con qué criterio pretende el gobierno por medio del Ministerio de Ambiente que las comunidades asistan a las concertaciones? Cuando por capricho la ministra es quien dice si está de acuerdo o si va a cumplir, saltándose toda legalidad y poniendo lo político sobre lo técnico. Para nosotros, lo que está haciendo el ministerio de ambiente es no cumplir lo pactado y manejar todo a capricho sin criterio técnico”, indicó González.

Añade también que esto no solo se trata de una equivocación del ministerio, sino del Gobierno Nacional, que por creer que tienen el poder, pueden saltarse a la Rama Judicial y hacer caso omiso de la sentencia de la Corte Constitucional. “Las comunidades vamos a estallar. Por eso ya nadie quiere ejercer su derecho a la participación ambiental, pues nadie siente que haya garantías. Es hora de que la magistrada tome determinaciones frente a las personas que quieren obstruir la delimitación del páramo, así como para la ministra que se ha ganado el desacato desde hace rato”.

La situación reviste tal gravedad que la Procuraduría comunicó a través de su cuenta de Twitter, que el Páramo de Santurbán tiene una sentencia de tutela que ordena su delimitación participativa. El plazo que fijó en su momento la Corte, era de 1 año, y han transcurrido 5 años desde la expedición de la sentencia sin que haya culminado dicho proceso.

“La procuraduría se ha pronunciado sobre el último informe que ha presentado el Ministerio de Ambiente con relación al avance del proceso de delimitación. Se le solicita al tribunal que evalúe si incurrió en algo que se denomina el desacato, que es el incumplimiento de las órdenes de la sentencia en torno a la delimitación del páramo y específicamente a la orden quinta del fallo judicial. Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, procurador delegado para asuntos ambientales.

Sobre esta comunicación, Ivonne González manifiesta su respaldo “y nos unimos al clamor de que ya es hora de que la justicia tome decisiones. Ya no aguantamos más, nos tienen acorralados, no sabemos si nos van a sacar del territorio. Sentimos que cada vez que llega un nuevo gobierno cambia las políticas, especialmente el actual, que demuestra no querer cumplir la ley”.

Justamente en la junta de concertación realizada en enero 2022, Wilson Ramírez, asesor de páramos para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó el logro alcanzado que hoy vuelve a estar en riesgo, afirmando que “el principal logro en el proceso de delimitación es haber podido llegar a acuerdos tras una sentencia que nos pone a prueba desde el punto de vista jurídico, técnico, social y económico. Lo que pasó aquí en Vetas, se puede copiar y adaptar como modelo. Fue un fuerte trabajo en el último año con el gobierno que permitieron este logro. Creo que es un hito para el país que debería ser imitado para que otros municipios puedan sumarse a la delimitación”.

Por su parte Hernán Bautista, alcalde de Vetas, también aplaudió en ese momento la concertación a la que se llegó “por la conservación y el respeto de los derechos ancestrales de una comunidad que no ha hecho otra cosa que proteger el ecosistema. Siempre lo dijimos: se necesita y urge una delimitación justa con las comunidades, que reconozca lo que se ha hecho, que respete lo que hay y que no vulnere los derechos de la población y esto fue lo que se logró, concertar juiciosa y respetuosamente para encontrar un punto de acuerdo que nos permitiera proteger y respetar a la población”.

