Militares colombianos y los gringos: los peores opositores de Gustavo Petro

Por: Luis Miguel Ariza |

abril 25, 2022

Hace unos días hablaba con un amigo respecto al tema de la actualidad: la política nacional. Tocamos muchos temas, entre ellos las razones de los que se oponen a una posible presidencia de Petro.

Pero por qué se oponen, si nos restriegan por todos los medios que somos una democracia y este señor Petro se ajusta a las normas jurídicas democráticas de nuestra Constitución.

Al parecer, hay democracias con tendencias a propiedad privada, otras a dictaduras, otras nepotistas, otras plutócratas, otras anárquicas, etc.

La nuestra parece que se encuentra en todas las definiciones anteriores, incluyendo los etcéteras, por tanto no es bien visto que caiga en manos que no se sabe cómo reaccionará al descubrir la verdad detrás de la mentira.

La última presidencia que tenemos no sabemos ni qué es porque ni el mismo que la regenta parece saber qué se hace con ese puesto. Se nota un gran esfuerzo mediático de los medios de comunicación por mostrar una realidad que no existe, algunas veces hasta desesperados.

Si no fuese porque reciben grandes sumas de dinero para el evento, como se supo, con seguridad hace ratos hubieran tirado por la ventana todo y estarían despotricando de una verdad que hoy ocultan a duras penas.

Sin dudas, esto harán con Gustavo Petro si no les llena las alforjas como en presidencias anteriores. Contando con que el señor llegue a ese puesto y lo dejen administrar. Si antes de las elecciones ya tiene las puertas cerradas de casi todos los noticieros, y los que se permiten alguna información al respecto lo hacen pretendiendo esparcir rumores dañinos con fines conocidos; lo vienen atajando con todos los recursos disponibles porque es como la blanca gaviota que quiere entrarle al festín de los negros gallinazos sobre el cadáver de un país que se resiste a morir definitivamente.

Pero este es sólo uno de los tantos escollos que tiene en el “reality” (tele realidad), que enfrenta este señor, a quien le tocó el atajo más difícil. Hablaba con el amigo de dos grandes paredes que tiene para llegar y cumplir en una eventual presidencia: Los altos mandos del ejército y el Gobierno de EE.UU.

Para nadie es secreto que los primeros tienen sus complacencias con los gobiernos nuestros de cada día, la mayoría acusados de corrupción y de cosas peores, por tanto, las filas castrenses sentirán que no se deben a la Constitución, sino al que les da órdenes desde la secreta clandestinidad.

¿Es un escollo? Claro que sí, y muy grande, pues, ellos manejan la parte delicada del país, la que tiene que ver con armas y guerras, y no les sería difícil crear una guerra o generar un problemón de orden público sólo para demostrar que el Ejecutivo no es el que les da órdenes, o no las reciben de él porque están acostumbrados a otro tipo de jefes.

En cuanto al Gobierno de EE. UU., todos sabemos que lo de ellos sólo es negocio, donde hay dinero, ahí están prestos para compartir la democracia sea del tamaño o condición que sea, plutócrata, anárquica, dictatorial, nepota o déspota, incluyendo la lista de etcéteras. Esa es la razón por la que a veces confunde verlos apoyando monarquías en unos países y proclamando democracia y libertad en otros.

Hasta ahora Biden se ha tragado el mal sabor que debió dejarle ver al gobierno actual nuestro apoyando abiertamente a su contrincante en las elecciones de su país. ¿Las razones? Son muchas y todas con el logo del dinero por delante. Resulta que ese país aprovechó de los gobiernos sospechosos nuestros para sacarles de todo, lo que se dice todo: bases militares con jefes que se portan como jefes de los militares nuestros, exoneración de impuestos a muchas empresas, un TLC que llevó al campesino, al ganadero y al productor colombiano a la ruina, pues, les compramos de cuanta vaina, pero no nos compran sino unas cuántas vainas, como para disimular la cosa.

Explotaciones mineras, control sobre las tierras y las aguas y el más grandioso de todos los negocios: el narcotráfico. No escuchar de narcos latinos perseguidos como ratones no significa que el negocio de las drogas se haya acabado, sino que se sospecha y con buena sospecha, que ahora quienes reciben los beneficios no son los nuestros, aunque acá se siga produciendo por toneladas.

Esas serían, básicamente, las razones por las que Biden omite el caso nuestro de cada día y puede interferir contra una posible presidencia de G. Petro por el temor les quiten el gran negocio que han logrado con base a los gobiernos tradicionales.

Petro tiene estos dos escollos casi imposibles de saltar como lo ha hecho con otros, porque se trata de dinero, no de política, ni de hacer justicia, ni administrar en bien de la comunidad, cosa que no interesa ni a los norteamericanos ni al sistema actual imperante, de lo contrario ya lo habrían hecho.

Se trata del insaciable estómago de la propiedad privada que cada día despierta pensando en cómo aumentar sus infinitos límites, y si para ello la corrupción es el camino expedito, entonces tenemos el ideal del país que ellos sueñan, no nosotros.

Colombia es propiedad privada, ellos ponen un gerente a sus necesidades y gustos y no verán nunca con buenos ojos al intruso que no es de su cuadrilla, como la blanca gaviota en medio de los negros gallinazos. Esa es la realidad nuestra.