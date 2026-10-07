- Milagros, la empresa colombiana que nació como emprendimiento familiar y enamoró a la esposa de Cristiano Ronaldo

Nació en 2014 en Caldas, Antioquia, con $300 mil Hoy tiene más de 1.300 puntos de venta y a Georgina Rodríguez como nueva embajadora de la marca

La empresa de productos capilares nació en una casona antioqueña tradicional. Doce años después, sus productos llegaron hasta Georgina Rodríguez, quien es mucho más que la taquillera esposa de CR7. La reconocida modelo quiso probarlos primero. Literalmente, se enamoró y le dio el sí a la familia Rojas, que hace más de una década inició la millonaria empresa con $300.000 y una receta casera.

¡Milagro! Podía elegir a cualquiera y se decidió por la empresa antioqueña. La modelo argentina los incorporó a su rutina de cuidado capilar y, tras conocer sus resultados, aceptó convertirse durante un año en imagen de la marca a nivel mundial. Fragancia de éxito.

El acuerdo acompaña el lanzamiento de Milagros Professional, su primera línea con champú, acondicionador y tratamiento para reparar el cabello.

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De cocina familiar a empresa millonaria

La historia comenzó en 2014 con $300.000 y recetas familiares. Vanexa Rojas Hernández fue la fundadora de Milagros, un emprendimiento que nació como un proyecto familiar para generar ingresos y que comenzó en el barrio La Mansión, en Caldas (Antioquia).

Vanexa es actualmente la gerente. En casa se preparaban productos para el cuidado personal que luego empezaron a venderse por redes sociales, especialmente Facebook. Los primeros artículos fueron un aceite para pestañas, un tratamiento capilar y una mascarilla facial. La primera semana las ventas llegaron a $1 millón.

El crecimiento llevó a Milagros a abrir ese mismo año su primera distribuidora en Bucaramanga. La recomendación de las consumidoras y la recompra impulsaron la expansión hasta convertirla en una compañía con más de 1.300 puntos de venta en Colombia.

Paulina Vega, Miss Universo 2014, es otra de las modelos colombianas que ha hecho campaña para Milagros, la marca del Eje Cafetero que logró convertirse en un referente de moda internacional.

Milagros también ha extendido su presencia a Estados Unidos, México, Ecuador y Chile.

Ahora, la empresa busca dar otro salto. La nueva línea profesional está orientada a la reparación capilar y fue desarrollada para llevar a casa una experiencia asociada al cuidado profesional. La campaña fue grabada en Venecia (Italia) con un equipo internacional.

El acuerdo con Georgina no surgió de una campaña improvisada. La negociación tomó cerca de un año y medio. Antes de aceptar, ella y su equipo conocieron y probaron las fórmulas y verificaron sus características.

La argentina será embajadora de Milagros durante un año y la empresa espera aprovechar esa vitrina para abrir nuevos mercados.

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Georgina, de las tiendas a la fama mundial

Georgina Rodríguez nació en Argentina y construyó su carrera pública como modelo, empresaria y creadora de contenido. Antes de convertirse en una figura internacional, trabajó en tiendas y como mesera en España.

Su relación con Cristiano Ronaldo la convirtió, además, en una de las personalidades más conocidas de las redes sociales a nivel mundial.

La colaboración fue presentada públicamente el 4 de octubre de 2026. En el video de lanzamiento, Georgina aparece utilizando los productos de Milagros y presenta la nueva etapa de la compañía. La campaña fue rodada en Venecia y rápidamente convirtió la alianza en uno de los lanzamientos más comentados de la marca.

La historia termina, por ahora, en un punto que parecía improbable cuando aquella familia comenzó con $300.000: una empresa nacida en una casa antioqueña encontró en una figura internacional una nueva puerta para salir de Colombia.

Milagros pone el producto; Georgina, la vitrina mundial.

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