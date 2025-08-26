Miguel Uribe Londoño le está sacando el jugo al asesinato de su hijo

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador, lanza precandidatura presidencial por el Centro Democrático, generando debate entre apoyo y críticas

Por: Jorge Morales Diaz

agosto 26, 2025

El pasado viernes 22 de agosto, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, estremeció el escenario político nacional al anunciar su precandidatura presidencial por el partido Centro Democrático.

Uribe Londoño, reconocido en el sector empresarial y cercano a la colectividad uribista, ocuparía el espacio que dejó su hijo tras su trágico fallecimiento. Con su llegada, la lista de precandidatos del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe queda conformada por Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal y el propio Uribe Londoño.

Aunque desde hacía semanas se especulaba sobre la aparición de una nueva figura dentro de las cartas presidenciales del uribismo, pocos imaginaron que sería el padre del joven senador asesinado, cuya muerte aún conmueve a la opinión pública.

La decisión no ha pasado desapercibida: mientras algunos simpatizantes del Centro Democrático han recibido con respeto su aspiración, diversos sectores políticos y de la sociedad civil han manifestado su rechazo, advirtiendo que la candidatura podría interpretarse como un intento de capitalizar electoralmente el dolor y la indignación nacional que provocó el crimen de su hijo.

El debate está abierto: ¿representa esta aspiración un acto de valentía y compromiso con el legado político de Miguel Uribe Turbay, o un cálculo electoral que instrumentaliza una tragedia reciente para mantener presencia en la arena política?

La pregunta que divide a la ciudadanía es clara: ¿Debe el dolor personal convertirse en bandera política para aspirar a la Presidencia de la República?

