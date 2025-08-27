Abren investigación disciplinaria contra personera de Funza por contratar al hijo de una funcionaria

Investigan a la personera de Funza por contratar al hijo de la secretaria de infraestructura, hecho que podría configurar un conflicto de intereses

Por: María Isabel Ramírez Ramos |

agosto 27, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Mediante auto proferido el día 26 de agosto, la Procuraduría Provincial de Facatativá decidió dar apertura a investigación disciplinaria en contra de la personera municipal de Funza, Cundinamarca, Amalia del Carmen Bernal Niño. Esto producto de las denuncias del concejal de Funza Guillermo Andrés Castro Rozo, del Pacto Histórico que indican que la personera pudo actuar aparentemente de manera irregular al suscribir un contrato con el hijo de la secretaria de infraestructura de la Alcaldía municipal.

Anuncios. Anuncios.

Según lo indicó el concejal Castro en una sesión del Concejo municipal, el contratista Brian Sebastián Guzmán González advirtió que se encontraba en un presunto conflicto de intereses por tener a su mamá, Gladys González, como jefe de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía municipal.

Aunque el conflicto de intereses fue anunciado, al parecer, la personera lo ignoró y decidió contratar al abogado Guzmán para acompañar a la personera delegada para asuntos disciplinarios de este ente de control del municipio de Funza.

Anuncios.

Al mismo tiempo que se abre esta investigación disciplinaria, la personera adelantó una acción de tutela en contra del concejal, así como de dos periodistas locales que replicaron la información.

Anuncios..

Según se ha conocido públicamente, la personera en esa acción de tutela indicó que la contratación con el hijo de la secretaria de infraestructura sí existe, lo cual en palabras del concejal Castro le daría la razón en sus denuncias públicas, que como cabildante del municipio ha realizado.

También le puede interesar: