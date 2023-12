Solo y en la pobreza: así pasa sus días el Pipa de Ávila en la cárcel de Nápoles, Italia

.Publicidad.

En la historia del fútbol colombiano han habido jugadores que, aunque han brillado en el terreno de juego y han quedado en la memoria de miles de fanáticos, después del retiro han tenido que vivir las duras y las maduras debido a decisiones que, finalmente, los llevan por senderos oscuros. Casos como el de Viáfara o el de Diego León Osorio han sido los más impactantes; pero también el del Pipa de Ávila, quien en 2021 fue capturado en Italia y desde entonces ha tenido que vivir el flagelo de estar en una cárcel lejos de su país. El colombiano pasó de ser el jugador con más títulos de la liga colombiana a ser tratado como un delincuente en Europa.

Anthony de Ávila anotando su último gol con el América en un clásico caleño en el año 2009. Tenía 45 años cuando lo hizo. Foto: Twitter del América de Cali

La captura del Pipa de Ávila, leyenda del fútbol colombiano, y su cárcel en Italia

Aun cuando es recordado como uno de los ídolos máximos del América de Cali, el 21 de septiembre de 2021 el exfutbolista fue detenido en la ciudad de Nápoles, Italia. Las autoridades italianas lo buscaban desde el año 2004, después de que empezaron a seguirlo por, presuntamente, reiniciar el tráfico de drogas hacía el país europeo. Varias de las informaciones dadas por las autoridades aseguraron que Anthony de Ávila estaba muy unido a un sujeto que estaba vinculado con una de las grandes mafias de Nápoles, y por eso empezaron a hacerle seguimiento y lo sentenciaron a 12 años de prisión.

Después de su detención, varios de sus conocidos, entre ellos el mismísimo Tulio Gómez, dueño del América, aseguraron que al Pipa lo cogieron entre ojos por “andar mal acompañado”, pero que jamás le encontraron sustancias extrañas. Es más, el dirigente recordó una anécdota de alguna vez que el futbolista fue a Italia y lo detuvieron por estar en compañía de una persona que tenía antecedentes por narcotráfico; pero esa vez quedó en libertad.

Video del Pipa de Ávila días antes de ser capturado en Italia en 2021

Desde ese momento hasta el día de hoy, la poca información que ha habido sobre el jugador no da esperanzas sobre su situación. Para empezar, fue recluido en una de las cárceles más duras de Italia, la prisión de Poggioreale, reconocida por haber tenido una investigación entre 2015 y 2016 por abusos y torturas. Además, al haber sido sentenciado en Italia y al no haber un convenio entre la autoridades colombianas y las del país europeo, lo mínimo que se puede buscar es que le den casa por cárcel, pero en 2021, su abogado, Fabrizio de Maio, aseguró que su sentencia no tiene beneficios y que tiene que cumplirla dentro de la cárcel.

Lo cierto es que, después de más de dos años de su captura, el Pipa de Ávila, quien otrora era uno de los jugadores más apetecidos del fútbol colombiano, se encuentra solo y hasta en la quiebra en suelo italiano. Su familia ha pedido ayuda hasta más no poder y hasta vendieron algunos de las propiedades del jugador para pagar su defensa; pero ni el Gobierno colombiano, ni sus compañeros de equipo, ni su mismísimo renombre de crack mundial, lo han podido poner afuera de las celdas, en donde nadie sabe cómo vive, ni tampoco si se encuentra a salvo.

Los años dorados del jugador con más títulos de la liga colombiana

La vida de Antony de Ávila, más conocido como el Pitufo, inició en Santa Marta, cuna de algunos de los más importantes futbolistas de los años 90. Allí empezó a patear balones en medio de las canchas de arena que hacían en las playas y rápidamente se le vieron condiciones. Su corta estatura lo hacía tener una agilidad increíble, que acompañaba con una definición que pocos delanteros de la época tenían. Así fue como llegó al América de Cali, en los años 80, en el mismo momento en el que Gabriel Ochoa Uribe estaba en el banco escarlata.

El técnico antioqueño no se demoró en ponerlo como titular. Su primer gol fue en agosto de 1982, cuando apenas tenía 20 años, y poco a poco se fue haciendo un espacio en el 11 titular. Su consagración sería después de formar parte de ‘los pitufos’, jugadores de banca que tenían la oportunidad de jugar como titulares cuando los duros del equipo se concentraban para disputar los compromisos de la Copa Libertadores, grupo que lo llevó a ser uno de los inamovibles del club.

En el equipo escarlata estuvo durante 14 años ininterrumpidos, desde 1982 hasta 1996, y logró alzar los títulos de 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990 y 1992, convirtiéndose en el jugador con más títulos de la liga colombiana. Así mismo, hizo parte del club en tres de los cuatro subcampeonatos de Copa Libertadores y fue uno de los jugadores que hizo parte de la selección Colombia en los mundiales de EE.UU. 94 y Francia 98.