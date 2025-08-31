Mientras Maduro se esconde, un millonario venezolano del mismo apellido se casa con una princesa europea

Leopoldo Maduro de la familia dueña de ingenios y del ron Santa Teresa se casó con Maria Carolina de Liechtenstein, hija del príncipe heredero del principado

La pareja que se casó la emblemática Catedral de Vaduz, ciudad capital del principado de Liechtenstein donde vive la familia real a la que pertenece María Carolina, tiene 28 años y es hija de Alois, el príncipe heredero, y de Sofía de Baviera.

Anuncios. Anuncios.

El novio, Leopoldo Maduro Vollmer, con 33 años, es el hijo mayor de Francisco Maduro y Sofía Vollmer, una de las herederas de un antiguo emporio azucarero en Venezuela productores del ron Santa Teresa, una de las familias más ricas del país que se ha mantenido en Venezuela protegiendo su fortuna durante Chávez y Maduro.

El nuevo miembro de la realeza europea nació y estudió en Caracas en el colegio de los jesuitas San Ignacio de Loyola, luego siguió su formación en Harrow School en Inglaterra. Actualmente, vive en Londres como empresario y tiene una carrera en banca de inversión y gestión de inversiones, capital donde también vive María Carolina de Liechtenstein quien trabaja en el sector de la moda y es considerada una de las princesas más ricas de Europa, con una fortuna estimada en US 7,2 mil millones.

Anuncios.

Sofia Vollmer, la mamá de Leopoldo, es hermana de Alberto Vollmer quien maneja la empresa familiar productora del ron Santa Teresa con dos siglos de historia, logrando convertirse en el referente mundial en la destilación de los rones más famosos del mundo en la hacienda Santa Teresa ubicada en el valle de Aragua a 80 kilometros de Caracas. Han logrado sobrevivir al socialismo del siglo XXI y al envión de las leyes de expropiación en el arranque de la Revolución Bolivariana de Chávez a comienzos de este siglo.

Anuncios..

Puede leer aquí todo sobre la boda: https://www.hola.com/realeza/20250830852987/la-princesa-maria-carolina-de-liechtenstein-se-casa-en-la-primera-gran-boda-real-de-la-temporada/

Los Vollmer han logrado mantener los negocios y ha sabido tender puentes en medio del deterioro de la democracia y los atropellos contra los derechos humanos en Venezuela, Embotella más de 1,3 millones de cajas de ron y exporta entre el 10 y el 15 % de esa producción gracias a un acuerdo de distribución con la multinacional Bacardí. Apoyan igualmente programas sociales en la región, entre ellos el "Proyecto Alcatraz", una iniciativa para reintegrar presos y combatir a las bandas criminales de la región.

Alberto Vollmer coopera con el sector público como presidente de Conapri (Consejo Nacional para la Promoción de Inversiones). Y mientras otras marcas famosas de ron venezolano como Pampero o Cacique están ya en manos extranjeras, Santa Teresa sigue siendo una compañía privada enraizada en Venezuela tras 222 años de historia. Alberto tiene claro que no piensan dejar el país, no así, mientras que su sobrino Leopoldo, ha hecho su vida empresarial en Londres y está ahora intrincado a una de las más tradicionales coronas europeas.

También le puede interesar: