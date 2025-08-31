- Benedetti convirtió su cumpleaños en una cumbre del alto gobierno petrista

Junto a su esposa Adelina Guerrero escogieron con pinzas los invitados al hotel Grand Hyatt, propiedad Luis Carlos Sarmiento y uno de los más costosos de Bogotá

La fiesta del cumpleaños 58 de Armando Benedetti, primera celebración sobrio, como advirtió su suegra Adelina Covo en su trino de felicitación, fue el pretexto para dejar en claro quien es el nuevo combo de amigos dentro del gobierno, en el que no estuvieron incluidos ni sus viejos amigos Laura Sarabia y el pastor Saade. Benedetti se ha reinventado políticamente este año y poco queda de su paso por el partido liberal y el Partido de la U donde se forjó políticamente.

Deseo un Feliz Cumpleaños a @AABenedetti

Celebro verlo en completa abstinencia rodeado de toda su familia, y deseo que siga así el resto de su vida.

El rodaje de #LaAmericaDeBolivar no me permite atender su muy amable invitación para compartir con la familia pic.twitter.com/vnw4yYtLIf — Adelina Covo (@adelina_covo) August 29, 2025

Ahora están junto a él, además del Presidente, petristas radicales como los ministros Daniel Rojas de Educación y Ambiente Irene Vélez, además de su nueva mejor amiga Angie Rodríguez, en quien se apoyó cuando el exdirector del Dapre, Jorge Rojas, dimitió a raíz del aterrizaje del barranquillero en la Casa de Nariño como jefe de gabinete que ocasionó la crisis en el Consejo de Ministros, del que salieron descabezados un puñado de estos.

Bendetti aseguró que no faltan las dos autoridades encargas de vigilarlo a él y al gobierno Petro: el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach, un viejo conocido de sus tiempos de congresistas. La distensión de la fiesta fue la ocasión para intercambiar con encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quien funge de embajador y con el que Bendetti necesita mantener relaciones armoniosas. Su aliada en la Cámara, la escudera María Fernanda Carrascal estuvo allí junto a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López que necesita el ministro del Interior cerca para el complicado trámite legislativo que le espera..

Benedetti en su cumpleaños con la senadora Catalina Perez

Adelina Guerrero quien vive en Barranquilla con sus dos pequeños hijos fue la anfitriona de la fiesta en donde no faltó la buena música con Vetto Galvez, el Mono Zabaleta, Son Callejero, el rey vallenato Fernando Rangel.

Benedetti celebrando su cumpleaños con su esposa

La pareja, quien mostró sus habilidades de buenos bailarines escogió para el festejo en medio del cuarto de hora de poder de Benedetti a quien este le había resultado esquivo hasta comienzos de este año, uno de los salones del Gran Hyatt, uno de los más lujosos y costosos hoteles de Bogotá al igual que el JM Marriot son de propiedad del banquero.

Coincidió el día del cumpleaños de Benedetti con el de su jefe de su esquema de seguridad el mayor Nelson Colorado, a quien el ministro saludó y agradeció en su cuenta de Instagram por el “esfuerzo y dedicación día a día. En nombre mío y de mi familia le deseamos mucha salud y felicidades en su día”.

