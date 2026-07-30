- Mientras el petróleo se dispara, Netanyahu espera que Trump le dé luz verde para atacar a Irán

Estados Unidos sanciona a entidades iranias acusadas de extorsionar buques en el estrecho de Ormuz, mientras escala la tensión geopolítica y el petróleo sube

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

De acuerdo con el portavoz Thomas “Tommy” Pigott, hoy, “Estados Unidos ha incluido en su lista de entidades designadas a Persian Gulf Marine Insurance Company y a Hormuz Safe Marine Services Authority, dos entidades iraníes respaldadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), por llevar a cabo esquemas coercitivos de “seguros” que extorsionan a los buques internacionales que transitan por el estrecho de Ormuz”.

La decisión se toma en momentos en que el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, está de visita en Washington DC y, según los noticieros económicos de la nación, se muestra un tanto escéptico por los resultados que las medidas económicas contra Irán puedan tener para poner fin al conflicto.

Y agregó Pigott: “Estas entidades crean riesgos, incluida la amenaza de incautación de buques, y, a continuación, cobran a los buques mercantes una prima por la cobertura ante a los peligros generados por el propio régimen, lo que genera ingresos que sostienen las operaciones del IRGC y la campaña más amplia de desestabilización regional por parte de Irán”.

Estados Unidos también ha incluido en la lista a ocho empresas que operan buques que han transportado petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes ilícitos a China y a los Emiratos Árabes Unidos. Estos buques forman parte de la “flota en la sombra” de Irán, de la que depende el régimen para evadir las sanciones.

“Las designaciones de hoy respaldan la aplicación por parte de la Armada de Estados Unidos de un bloqueo sobre los puertos y el litoral iraníes y se suman a una campaña sostenida que ya ha sancionado a más de 100 buques este año”, añadió Pigott.

Estados Unidos continuará exigiendo responsabilidades a Irán por utilizar como arma vías navegables internacionales vitales y por eludir las sanciones mediante operaciones de la flota en la sombra y esquemas financieros engañosos.

“La protección de los derechos y libertades de navegación en el estrecho de Ormuz es un interés global, y Estados Unidos actuará, junto con sus socios, para garantizar que Irán no pueda tomar como rehén el comercio internacional con el fin de financiar sus actividades malignas. Continuaremos trabajando con nuestros aliados para aislar al régimen diplomática y económicamente hasta que cese su comportamiento desestabilizador”, aseguró Pigott.

Según los analistas, Netanyahu está esperando la decisión de Trump para iniciar otro feroz ataque contra Irán.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner continúan negociando con los iraníes, a pesar de todos los obstáculos que se presentan cada día.

Mientras tanto, el petróleo sigue aumentando su precio, lo que afecta las economías de todas las naciones.

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