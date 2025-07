Mientras el país está en crisis, Petro sigue creyéndose el Marx criollo del siglo XXI

Por: Diego Ojeda |

julio 04, 2025

Desde que Jorge Barón publicó “Mis primeros cuarenta años”—que uno pensaba era sobre su edad y no sobre su historia con botas blancas y micrófonos de escarcha—o desde que Roy Barreras nos torturó con sus poesías tan profundas como el ombligo de un caracol, Colombia no vivía tanta expectativa por una nueva obra literaria. Y no cualquier obra, ojo, sino una joya filosófico-metabólica que promete revelar el verdadero pensamiento de Marx, pero en versión Petro.

La cosa es así: en un rincón de Manta, Ecuador—tierra de peñascos, ballenas y narcotraficantes extraviados—el presidente colombiano asegura haber tenido una revelación espiritual, epiléptica o intestinal (no se sabe bien), y en solo 48 horas escribió un tratado sobre el metabolismo en Marx. Sí: el metabolismo, ese mismo que usted cree que se acelera con té verde y trote matutino, pero que en el universo petrista tiene que ver con la dialéctica del proletariado, las fuerzas productivas y el brócoli en la dieta de la plusvalía. Todo lo anterior, comunicado en un trino (como ya es costumbre en este gobierno que informa más por X que por la Casa de Nariño) justo después de que cayera alias “Fito” en Manta. Coincidencia sospechosa. Aunque lo más probable es que Petro haya confundido a Fito con Fico, y a Manta con la manta que lo cubría mientras soñaba con Marx tocando marimba en Montañita.

Si Bolívar tuvo su delirio en el Chimborazo en esta nación andina, ¿por qué Petro no iba a tener el suyo sobre un peñasco? Total, para él no hay diferencia entre lo chimbo[o] y lo rocoso. Y si el libertador vio rayos cósmicos en la montaña, Petro vio plusvalía flotando en forma de ceviche ideológico. Algo mágico tiene el Ecuador, recordemos que desde allá también Petro “el trino humano” propuso, por su cuenta de X, crear una nación trans-andina (donde quepan Nerú, los presentadores de la red y el presidente de Ecopetrol) sin distinción alguna.

Mientras tanto, el país arde: los secuestros regresan como reality show de los noventa, las masacres se multiplican como trinos presidenciales, y la selección femenina sigue cayendo, tal vez por culpa del VAR, tal vez por falta de metabolismo marxista en la zona de definición. La seguridad está tan deteriorada que hasta el Sagrado Corazón de Jesús anda pidiendo escolta de la UNP.

Y él, imperturbable, aparece en la cumbre de Sevilla, con guayabera blanca, la misma que usó en Manta, mientras escribía sus treinta hojas en dos días (probablemente diseñada por Hernán Zajar en un ataque de generosidad tropical; porque socialista que se respete no compra por Temu) y transparencia ideológica, también blanca. Allá, en la madre patria, trina y divaga. Y mientras lanza su cortina de humo desde España, aquí nos asfixiamos.

¿Su tratado sobre el metabolismo marxista verá la luz?, ¿O será como su plan de paz total: una obra inconclusa con prólogo de Benedetti y epílogo de Fito (el otro, el de los Choneros) y una edición de bolsillo publicada por Panamericana en sección de autoayuda?

Lo cierto es que con Petro ya no sabemos si reír o leer. Pero por si acaso, vayamos buscando ese peñasco. No sea que la próxima gran novela nacional venga tallada en piedra o de pronto tenga éxito su convocatoria para elegir un himno de Latinoamérica, donde el único requisito es que rime pasión con corrupción y que suene a Silvio Rodríguez con resaca.

