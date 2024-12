Mientras Benedetti celebra con su esposa en Barranquilla, demandan su nombramiento como asesor de Petro

El exembajador no se ha internado para superar su adicción a las drogas y el abogado Fabio Cely lo demandó asegurando que no está preparado para trabajar en el DAPRE

.Publicidad.

Armando Benedetti celebró Noche Buena con su familia en Barranquilla donde también pasará Año Nuevo. Por ahora, el exembajador no tiene entre sus planes, viajar a México para ingresar al centro de rehabilitación en Mazatlán, como aseguró que haría después de renunciar a la Embajada de la FAO; que reabrió veinte años después exclusivamente para que la ocupara él.

Benedetti regresó a Colombia también para tener un espacio en la Casa de Nariño al lado del presidente Gustavo Petro, de cuya campaña fue una pieza fundamental en el Atlántico. El cargo que le dieron fue el de Asesor Presidencial Grado 3 y trabajará directamente en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), del que está a cargo Laura Sarabia quien inició su hoja de vida trabajando en la UTL de Benedetti cuando era senador.

..Publicidad..

Le podría interesar: La mansión de $1.600 millones que Benedetti estrena en Puerto Colombia, el territorio de los Torres

...Publicidad...

El pasado 24 de diciembre se le vio a Benedetti en familia con su esposa y sus hijos disfrutando de las fiestas navideñas. Con lo cual no está claro si ya inició, o si interrumpió, el proceso de desintoxicación que anunció comenzaría en Mazatlán a raíz de su adicción a las drogas y alcohol y después de la explosión de ira que tuvo en Madrid, España a travesada por agresiones a su esposa Adelina Guerrero que derivaron en una denuncia por maltrato intrafamiliar en una Comisaria en la capital española por maltrato que no fue a mayores por su condición de embajador ante la FAO.

....Publicidad....

El no haber ingresado aún a tratamiento le costó al tiempo una demanda ante el Consejo de Estado que fue radicada por el abogado Fabio Humberto Cely quien pide anular el nombramiento de Benedetti en el Dapre con el argumento de que Benedetti, en entrevista de Revista Semana, declaró que debía ingresar a rehabilitación por su consumo de drogas y alcohol y que aún no lo ha hecho. Por lo tanto, no estaría apto para asesorar a presidencia.

Benedetti pasó Noche Buena celebrando en familia

Según el abogado Cely, el exembajador Benedetti “no es la persona idónea para el cargo (.....) no hay evidencia de los estudios que manifiesta adelantó, no hay soportes de tales estudios, como tampoco hay soporte de la experiencia que se requiere para el ejercicio del cargo para el que fue designado".

Aún el Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre la demanda, lo cierto es que Benedetti continúa en Barranquilla celebrando las festividades decembrinas.

Vea también: Comenzaron a caer pesos pesados por la corrupción del Fonade y Benedetti está investigado