Como muchos lo vieron, el reguetonero Anuel AA, lanzó su última canción ‘Mejor que yo’, donde etiquetó a su ex pareja Karol G, con quien duró poco más de tres años. Si bien la canción habla de la intimidad del puertorriqueño con la Bichota y su nuevo posible romance con Feid, no es nada romantica.

Un poco de la entrevista donde Anuel habla de Karol g y Feid.

Después de su directa ‘declaración de amor’, Anuel AA demostró que no solo piensa en Karol G sino que no tiene reparo para decirlo públicamente. Aunque podría ser una estrategía de marketing, todos los fanáticos han estado esperando una respuesta de la cantante paisa, sin embargo, los que conocen a Karol saben que no pasará.

Pues en la noche de ayer, Karol G, publicó una historia y aunque muchos la vieron por el morbo de que fuese una respuesta, fue todo lo contrario. La artista colombiana publicó un pantallazo de su nuevo álbum con la siguiente frase: ‘Fin de semana para escuchar este álbum tan chimba’.

Evidentemente la paisa le dió una lección de profesionalismo a Anuel AA, mientras él le lanza indirectas ella aprovecha el marketing para publicitar su nuevo álbum, en el que por cierto se rumora hay una canción para Feid.

