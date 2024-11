Mi sentido pésame, queridos onvres

Por: Silvia Castro Mejía |

noviembre 15, 2024

Hace poco supe de la existencia de ese controversial término, onvre. Lo conocí gracias a una amiga del trabajo que lo usó en una conversación que tuvimos hablando de los manes machistas.

Ella es artista, así que pensé que era una invención suya, pero me aclaró que no, que era una palabra común en redes, sobre todo en los discursos feministas. He querido usarlo para este escrito, y la motivación es precisamente un onvre:

El día miércoles 6 de noviembre de 2024 un tipo que iba en moto me manoseó el culo, mientras yo me transportaba hacia el trabajo en mi bicicleta. No pude hacer nada; aumenté la velocidad de la pedaleada y grité a todo pulmón, pero de nada sirvió. Me quedé allí, sola, con mi rabia y mi impotencia. Resolví hacer una denuncia con palabras y difundirla, para que los sentimientos no me carcomieran por dentro. Y para referirme a esta clase específica de hombres y no a la generalidad (así sean la mayoría) prefiero evitar malentendidos y malinterpretaciones y usar este neologismo maravilloso. Quise saber un poco de su origen y uso, para usarlo con más propiedad. He aquí un par de fragmentos encontrados en la red:

«Onvre» es una grafía incorrecta del término «hombre», empleada de forma despectiva y reivindicativa en alusión a los hombres que representan el estereotipo machista (@RAEinforma en x.com)

De acuerdo con portales como La Malvestida, quienes reciben este apodo cuentan con actitudes machistas, pero se dicen de "mente abierta" sobre las causas feministas y la perspectiva de género. No obstante, en el fondo, los "onvres" cometen una serie de micromachismos, por ejemplo: el manterrupting, cuando se le arrebata la palabra a una mujer o se le lleva la contraria en todos los temas. Estos "onvres", aunque tengan dudas sobre el feminismo, ni por asomo se informan sobre temas de género en libros o sitios especializados (www.radioformula.com.mx)

Es preciso hacer otra aclaración: el machismo está presente tanto en las conductas como en las personalidades. Una misma persona puede tener actitudes machistas y en otras ocasiones ser más empática y consciente.

De hecho, creo que todos los seres humanos tenemos gestos machistas en algún momento, debido al contexto en el que nacimos; lo que hace la diferencia es la voluntad de querer cambiar esa realidad. Una personalidad machista, por el contrario, no se reconoce como tal, no tiene ni el más mínimo interés en repensar su identidad masculina, puede incluso llegar a negar la existencia del machismo y atacar sin miramientos al feminismo. Hecha esta aclaración y entendida la diferencia entre hombres y onvres, a continuación mi carta de condolencias para aquellos sujetos que alimentan en su día a día la violencia de género. Y como diría el sabio dicho, al que le caiga el guante...

Queridos onvres:

Lamento que la sociedad los invite desde tan pequeños a construir sus identidades de manera tan tóxica. Siento mucho que no hayan sido educados en el cuidado de sí mismos. Debe ser terrible no saber tender una cama, no poder lavar una loza, no tener la capacidad de limpiar un baño, prepararse un buen almuerzo, balanceado y saludable. Incluso he sabido de algunos que no se cortan las uñas de los pies por sí mismos, y terminan recurriendo a lloriqueos ante sus novias para que lo hagan por ellos, es triste de verdad. No poder cuidar de la propia higiene debe traer consecuencias terribles, infecciones, inconvenientes en la salud que pueden agravarse un montón, incluso llevarlos a la muerte. Mi más sentido pésame por esa falta de autonomía, autogestión e independencia. Debe ser algo difícil de sobrellevar.

Me parece tristísimo que no les haya sido permitido expresar sus emociones de manera libre y tranquila. Debe ser terrorífico tragarse las lágrimas, no reconocer la tristeza, tampoco la ternura, posicionarse solamente desde la rabia y la rudeza. Sé que padres y familiares les dicen que entre más bravos más machos, mis condolencias sinceras; que una sola emoción les sea permitida para construir sus identidades debe limitarlos bastante.

Desafortunadamente no han tenido la posibilidad de reparar su inteligencia emocional ya estando adultos, entonces solo les queda alimentar hasta la saciedad esa única emoción conocida por ustedes, y por ello gritan, insultan, agreden y golpean. Incluso prueban temerarios los límites de dicha emoción, llegando a asesinar a sus propias compañeras sentimentales. Debe ser difícil cargar con esa culpa. Aquello de confundir amor con posesión, amor con violencia, amor con dominación, debe pesarles harto en la consciencia, lo siento mucho de verdad.

El panorama a nivel laboral es todavía más retador, mis queridos onvres, cuánto los compadezco. Si bien en teoría podrían ocupar cualquier puesto, pues ese privilegio les ha sido otorgado, sé que socialmente hay una presión para que no se dediquen a ciertas profesiones, y sutilmente se les obliga a desenvolverse en otras.

Aquello de no sentirse libres para ser azafatos, bailarines, bibliotecarios, cocineros, costureros, empleados domésticos, enfermeros, esteticistas, maestros jardineros, niñeros, parteros, peluqueros, secretarios, sicólogos, terapeutas o trabajadores sociales debe ser muy, pero muy frustrante. Ha de ser también complejo aquello de recibir mejores salarios, así desempeñemos las mismas funciones que nosotras las mujeres; saber de ese trato tan inequitativo debe quitarles el sueño, los acompaño en su dolor.

Pero, más allá de todo lo ya mencionado, lo que más me duele es su pobre desempeño sexual, en serio que se pierden de tanto. Sé que les han enseñado desde muy jóvenes a masturbarse, eso sí que me parece un hábito excelente, no solo a nivel sexual, también para la salud del cuerpo y de la mente. Pero es un despropósito que se hayan ceñido a lo básico de lo más básico, y que no les hayan transmitido diversas técnicas; me refiero a cosas como la eyaculación precoz, por citar solo un ejemplo.

¿Sabían que pueden experimentar orgasmos y mucho placer sin llegar a venirse? Imagino que ese placer tan elemental al que están acostumbrados los hace tener actitudes tan graciosas como eso de estar piropeando por las calles; cada vez que escucho sus vulgares halagos siento un poco de lástima, porque deduzco que no están viviendo sus sexualidades de manera plena con sus compañeras. Y continúan con esas actitudes pensando que así se verán más atractivos; siento una suerte de pena ajena, como cuando alguien hace el ridículo.

Lo que sí me incomoda bastante es que anden toqueteando a cualquier mujer cada vez que pueden, yo me siento violentada, traspasan los límites de mi individualidad. En el fondo sé que esa costumbre proviene de su insatisfacción. Eso de restregar sus miembros en los buses es una escena degradante, siento mucho que sus míseros encuentros íntimos los impulsen a hacer ese tipo de cosas.

Sé también que muchos de ustedes, queridos onvres, piensan que la sexualidad es igual a la penetración, y no se aventuran a explorar tantas otras formas de sentir y generar placer. Hay algo extremo proveniente de esa infelicidad de ustedes que sí me parece intolerante, pero sé que los medios de comunicación y la pornografía que han consumido de manera forzosa los invita a ello; me refiero a las violaciones. Eso de vivir el placer a partir del sufrimiento de otra persona es algo funesto. Tener que recurrir a la violencia, por no sentirse lo suficientemente atractivos, los debe afligir bastante. Espero que puedan trabajar en su autoestima.

En síntesis, construir sus masculinidades a partir de la opresión es lo único que conocen, pues les ha sido trasmitido ese "principio" de mil y un formas, y como no fueron educados en la confianza en sí mismos, requieren siempre de la aprobación de la manada de onvres que tienen como amigos.

Sé que no pueden ir más allá. No encuentran cómo interactuar con nosotras, las mujeres, de manera más horizontal. Queridos onvres: sé que solo saben ubicarse por encima, solo conocen la verticalidad, porque así fueron tratados por sus padres, tan onvres como ustedes. Sé que trascender los patrones requiere de una voluntad de la cual carecen.

Siempre me ha costado dar el sentido pésame en los funerales, me quedo sin palabras y solo ofrezco abrazos. Escojo brindar mi silencio y mi presencia como acto de condolencia. En este caso me ha pasado todo lo contrario: las palabras fluyeron como río, y eso que me quedaron muchísimas cosas por decir. Pero no quiero abrumarlos, es un momento difícil para ustedes, es duro reconocer este panorama de desgracia. Me permito darles un consejo: no se aventuren a cambiar todo de una sola vez, si es que les interesa el cambio. Con que modifiquen una pequeña cosa del lamentable estado en el que se encuentran, ya se sentirá la diferencia.

Piensen un momentico en nosotras, las mujeres, solo unos segunditos de compasión y consciencia histórica. Pero si en definitiva su enorme egoísmo no se los permite, lo entiendo, al menos piensen en un mundo más placentero siendo hombres, en lugar de onvres.

Es arduo, lo sé, pero no es imposible. Regálense esa oportunidad a ustedes mismos; a pesar de todas las violencias que siguen cometiendo a diario, creo que se lo merecen.

Desde lo profundo de mi corazón, Silvia, alias La Preguntona.