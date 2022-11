Por: edgar giraldo alzate |

noviembre 10, 2022

En el aeropuerto El Dorado, mientras un periodista interrogaba a una dama venezolana, que había llegado en el vuelo inaugural a Colombia, ella le contaba que estaba en Bogotá para una hacerse una radioterapia y tratar su cáncer; puesto que en Venezuela no tenía forma de hacerlo. Estoy feliz, decía ella. Sin embargo, en ese mismo momento culebreaban en las redes sociales los tuits del presidente Petro diciendo lo contrario: que la salud colombiana era la peor de Suramérica.

Hoy mismo los hospitales de la frontera están llenas de parturientas y en el país viven 50.000 bebes de madres venezolanas han nacido aquí, por falta de atención allá. ¿Entonces en qué quedamos pues, señor presidente? Hoy de Bogotá publica una nota (1), tomada de The Economist, en la cual se listan los 10 países que lideran la mayor inclusividad en los sistemas de salud y Colombia ocupa el sexto lugar que en mundo.

Aunque no me gusta escribir en primera persona, cuando de artículos periodísticos se trata, lo voy a hacer para contar una historia personal. “He vivido en tres países y he tenido igual numero de planes de salud. Por lo tanto tengo criterio suficiente para opinar sobre el tema; además, por mi actividad laboral durante cuarenta años en la industria farmacéutica, (laboratorios nacionales y multinacionales aquí y en exterior); por haber sido usuario del antiguo ISS; por haber trabajado en el tema de desarrollo de productos medicinales y haber tramitado licencias ante el INVIMA, puedo opinar con cierta holgura sobre el tema.

Sin temor a equivocarme puedo asegurar que el nivel de atención y en Colombia es mejor, mas ágil, mas económico y mas ético que los imperantes en Canadá y de USA (en donde además soy ciudadano). Ni siquiera voy a opinar sobre el nivel científico-ético de nuestros médicos, odontólogos, enfermeros y facultades de medicina, que respeto y admiro profundamente, porque pretender calificar su formación, para mi seria un sacrilegio inconcebible. Aquí van algunos ejemplos: allá como aquí, hay que esperar varias 2 o 3 semanas para que el especialista nos dé una cita. Igual en cualquier parte del mundo. En Armenia donde vivo es posible concertar una visita con el medico general o el odontólogo, de un día para otro.

Otro ejemplo: Mientras el supervisor de los médicos de urgencias en Colombia es otro medico, en USA ese cargo es ejercido por un contador quien les asigna el porcentaje de pacientes que aquellos deben enviar a hospitalización. ¿Ético? ¿Antiético? La razón es meramente económica, pues alla existían camas suficientes, paro a raíz del boom tecnológico la gran mayoría de cirugías ahora se hacen ambulatoriamente. Esto ha ocasionado que los hospitales norteamericanos tengan una gran capacidad instalada sin usar. Entonces deben forzar al profesional medico a ocupar las piezas de los hospitales.

Mas ejemplos: Todos los sistemas de salud del mundo (socialistas o libre mercado) fracasaron ante la reciente pandemia, empezando por la tan cacareada “medicina preventiva” de los Británicos; también colapsó la medicina Japonesa, basada en una concertación de costos, entre representantes de los pacientes, laboratorios, seguros, médicos y laboratorios. También fracaso el sistema de salud Italiano (donde casi dejan morir al candidato Petro) que fue el país con mas 120 fallecidos por cada 100.000 habitantes durante el 2020 en la civilizada Europa). Con similares cifras, están España y Francia. USA llegó a 136 y una muy similar en Colombia con 145.

Según Tradicionalmente los colombianos hemos tenido buenos médicos y aceptables servicios de salud, con las naturales limitaciones de un país del tercer mundo. Tenemos facultades de medicina desde 1867 en la U.NAL y 3 años mas tarde en la U. de A; tuvimos la primera botica en Popayán en 1764; actualmente ejercen su profesión 130.000 médicos de los cuales la mitad son mujeres. Antiguamente existían en Colombia los Hospitales de Caridad, donde la atención era gratuita. Luego llegó el ISS, que tenia un sistema de licitación de medicinas tan pulcro y bien manejado que teníamos en Colombia las drogas mas baratas del mundo.

La ley 100 de Gaviria (que siempre se la achacan a Uribe) amplió la cobertura, las minorías empezaron a tener atención y medicinas gratuitas; se trajo tecnología de punta y es un sistema aceptable dentro de la actual corrupción generalizada. Solo hay que hacerle algunos correctivos para que funcione mejor, como quitar a vagabundería de las preexistencias; la doble facturación de las IPS a las EPS; y seria recomendable disminuir el porcentaje de intermediación, puesto que las aseguradoras se toman una buena tajada de las facturación total. ¡Eso es todo lo que hay que hacer para mejorar el sistema!

Las EPS fueron diseñadas para que el 80% de los usuarios tuvieran tarifas mas altas, que subsidiarían el restante 20% de las clases menos favorecidas. Desafortunadamente los caciques políticos se tomaron el sistema de Salud para inflarla con una costosísima burocracia ineficiente y corrupta, lo cual ocasionó un encarecimiento de los costos y esa relación 80/20 se invirtió, ocasionando la quiebra de algunas EPS.

Según LANCET, la revista más prestigiosa en medicina www.TheLancet.com el país con mas muertes en el mundo por cada 100.000 habitantes, durante 2020 fue Perú con 307; sigue Rusia con 228; Bulgaria 243; el promedio Latinoamericano alcanzó 211; USA 136; Y Colombia 145). Consultar cuadro original ( ) Por supuesto que el sistema actual en Colombia tiene defectos, pero como anotamos son remediables.

Los costos se pueden bajar. Recientemente, las grandes EPS recibieron repentinamente millones de afiliados de un día para otro, provenientes de las EPS quebradas, fueron capaces de normalizar el servicio en cuestión de semanas, y salieron airosas del cambio.

Esto es la eficiencia administrativa, que el presidente pretende escupir y pisotear. Yo soy un usuario de S--- y estoy muy feliz con mi EPS. En esta discusión sobre los planes de salud en Colombia, basada en los mas puro principios Hipocráticos, deberían se excluidos los guerrilleros y ex guerrilleros enquistados del Congreso, porque practicaban una medicina de monte, donde la norma era la eutanasia para los heridos graves, el aborto obligatorio para las esclavas sexuales reclutadas a la fuerza entre el campesinado y el método menos sangriento de tortura, era hacer las necesidades fisiológicas sobre la cara del pobre secuestrado.

Ellos jamás van a entender esa extraña filosofía de respetar la vida por encima todo. Hasta ahora lo único claro durante el gobierno Petro, es su estrategia de desacreditar para cambiar, tal como lo esta haciendo con Ecopetrol, Hidroituango, el Ejercito, La Policía, y la Junta Monetaria. Entonces, para cambiar el plan de salud, es necesario pisotearlo. En ese orden de ideas, anunció con bombos y platillos la visita domiciliaria.

Pero ojo que esto implica un censo exhaustivo de cada hogar, lo que en la practica significa abrirle la puerta a los médicos-espías cubanos, tal como existen en Cuba Venezuela y Nicaragua. Este intruso disfrazado de galeno, mantiene al gobierno informado, acerca de los afectos o desafectos de los residentes del hogar visitado. Así se neutralizan a los gusanos traidores y se premian a los rojos –rojitos con educación, bonos alimenticios, vivienda, empleos y por supuesto con servicios de salud.

Nota: después de escrita esta nota, la ministra Corcho se destapó y aclaró en una entrevista por TV que la reforma a la salud no afectará a las prestadoras de salud privadas; es decir que se concentrara en reformar el SISBEN, la misma “porquería” de salud criticada por el presidente, que atiende a los hermanos venezolanos. Entonces en qué quedamos: ¿Otro Petro-reversazo? (De nuevo tiene la razón León Valencia: Un gobierno no hace lo que promete, sino lo que puede) https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)02796-3fulltext