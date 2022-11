Por: albeiro arciniegas mejia |

noviembre 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“Tenía alrededor de 8 años cuando me enseñaron a manejar el ábaco”, dice Jaime García Serrano, el calculista matemático del siglo, llamado también “La calculadora humana”, un colombiano que hoy reside en la ciudad de Madrid, España, y que ha deslumbrado al mundo por su velocidad para realizar operaciones matemáticas complejas.

“Me demoraba en hacer las operaciones elementales y empecé a buscar sistemas diferentes a los tradicionales para hacerlo mentalmente y lo conseguí”, explica Jaime. En un comienzo con sumas, restas, divisiones; ya en el bachillerato, lo hizo con raíces, logaritmos, razones trigonométricas, factoriales; en fin, todo lo que hace una calculadora científica.

-Publicidad.-

Gracias a la práctica logró realizar operaciones matemáticas exactas, aún las más difíciles, con velocidad impresionante. Y deslumbró al mundo con lo que nunca antes había logrado un ser humano en la tierra: demostrar que una persona puede ser más rápida que una computadora o calculadora moderna.

Nació en Málaga, Santander, con su brillante inteligencia ha recorrido el mundo y en todas partes, en la televisión japonesa, americana, europea, en universidades, colegios, ante la incredulidad de científicos y auditorios, se ha lucido con algo que sigue pregonando a los cuatro vientos: el raciocinio.

Publicidad.

Su capacidad es tan grande que muchos de sus procesos hoy hacen parte del Guinness Book of Records; sacó la raíz trece de un número de cien cifras en solo 0.15 segundos; memorizó un número de 200 dígitos con una sola mirada; hizo el cálculo de los calendarios de 100 mil años y el cálculo del calendario gregoriano de un millón de años; demostró que puede memorizar los primeros 152.202 decimales del número pi, para citar algunos.

Jaime García Serrano es autor de ocho libros, Carnaval matemático, Las tablas de multiplicar, Manual del ábaco, Sea usted una computadora humana, etc., en los cuales comparte sus experiencias y descubrimientos para llevar a cabo un proceso de aprendizaje diferente al tradicional.

Dice que su método es sencillo, o él lo hace ver como sencillo. Invitado a los programas más importantes del mundo. “En The History Channel estuve en un programa que se llama Superhumanos; en la National Geographic me invitaron a un programa, Supercerebros, el cual tomó mi imagen como referencia para promover el espacio, no sólo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel de todo el mundo”, dice Jaime.

En esta columna que dedicamos a destacar lo mejor del talento nacional digamos que Jaime García Serrano es un compatriota que nació en las bravas tierras de Santander, que por extrañas circunstancias de la vida o “gracias a Dios”, como él dice, descubrió un singular método para aprender las operaciones matemáticas. Un talento que hoy le permite recorrer los cinco continentes, sin olvidar que en sus proezas numéricas lleva la marca de la tierra colombiana.