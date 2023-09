Mesero y vendedor de periodicos: el duro inicio del 'Gordo' Ariel, presentador de Lo sé todo

.Publicidad.

Lo sé todo se ha convertido en uno de los programas más importantes de entretenimiento en Colombia. Su formato lo ha hecho muy reconocido y muchos acuden a este para enterarse sobre todo tipo de chismes. Ciertamente, los presentadores que están hoy en día han logrado ganarse el cariño de la gente. Si bien es cierto que durante los últimos días han estado envueltos en una polémica, esto no quita el tiempo de fama que han logrado. Eso sí, esta situación ha despertado la pregunta ¿quién es Ariel Osorio? o ¿quién es el 'gordo' Ariel? Y es que, son pocos los que conocen la verdadera historia de Ariel Osorio y los sacrificios que ha tenido que hacer para ser presentador de Lo sé todo.

La historia de Ariel Osorio, presentador de Lo sé todo

Si bien hoy en día es un hombre influyente en el mundo de la televisión, no siempre fue así. En busca de un mejor futuro, el presentador de Lo sé todo llegó del Tolima a Bogotá. Estudió comunicación social en la Universidad el Externado. Sin embargo, de ahí en adelante tuvo que superar mil retos. Fueron varios los oficios que tuvo que realizar aquellos años en que era un desconocido. La historia de Ariel Osorio no fue sencilla. Tuvo que ser mesero, vender periódicos y un sin fin de tareas para salir adelante. Si bien logró ser asistente de dirección audiovisual, era un trabajo en el cual no recibía un centavo.

-Publicidad.-

Aún así, el 'gordo' Osorio dice que de todo esto aprendió. Fue productor y realizador audiovisual. Toda oportunidad que se pusiera enfrente de su camino, la tomaba. Pero las puertas se fueron abriendo para este joven con grandes sueños. Así, la historia de Ariel Osorio cambió. Llegó a ser parte de varios programas como Día a día, Mucho gusto, Lo que ella quiere, incluso Bravissimo. Poco a poco su nombre se iba ganando un espacio en la televisión. Y es que, además de presentador, el hombre también tomó el riesgo de un día hacer radio, una labor nada sencilla.

Finalmente, y tras un largo camino, el 'gordo' Ariel llegó a engancharse con el Canal Uno. Entonces se convirtió en un presentador de Lo sé todo. Cargo que a día de hoy aún ocupa, donde suelta bombas de entretenimiento. Aunque en ocasiones puede estar envuelto en polémicas, es indiscutible el camino que tuvo que recorrer para llegar a dónde está.

Publicidad.

Información tomada del artículo de Ricardo Rondón Chamorro

Vea también: