Mercado y corrupción: un caso más de corrupción en la sociedad Triple A

Nadie pudo imaginar que la tan eficiente empresa del servicio más vital de los ciudadanos barranquilleros tendría tantas roturas éticas y comportamentales que enturbiarían de modo profundo la imagen altiva con la que se regocijaban propios y extraños en esta ciudad, donde las marimondas muestran su vulgar nariz, sin que ello despierte interrogante alguno.

Hoy tanto el sobresalto y la indignación de los ciudadanos parecen despertar del letargo, al escuchar el estallido del llamado “pelotazo” que investiga con mucha rigurosidad la justicia española y con tibia disposición, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, bajo el nombre de “Operación Acordeón” en lo que se conoce como el sistemático proceso de corrupción de la sociedad Triple A S.A. E.S.P.

Hay que decir que mientras una parte de la ciudadanía centraba su atención en el tema de recuperar el poder accionario para el distrito de Barranquilla, muchos de los directivos de la sociedad Triple A S.A. E.S.P. apuraban sus pasos delincuenciales con un arduo trabajo de comején que mimetizaban con el eslogan del buen servicio y la mejor calidad.

Nadie tenía argumentos para cuestionar esa realidad que saltaba de bulto. “El buen servicio y la calidad del agua”….eso no se objeta. Empero, las altas tarifa tendrán siempre justos cuestionamientos.

Los directivos se movían como pez en el agua en sus quehaceres eran los primeros en todo. Al gerente de Triple A S.A. E.S.P., Ramón Navarro, casi que lo hubieran ungido para obtener un título nobiliario en la realeza española, de haber sido ello posible, por parte de nuestros mandatarios locales.

Ese obstáculo se compensó por parte de un parlamentario que seguramente mostró alguna extraña gratitud y con ligero afán logró gestionar una mención de honor al señor Navarro, que finalmente fue otorgada por el Congreso.

Este episodio macondiano guarda similitud con el episodio del voto que marcó la diferencia en la elección reciente rector por parte del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, ese hecho fue compensado con más de 67 mil votos, en unas elecciones parlamentarias.

La eficaz actividad de los directivos de Triple A S.A. E.S.P. hizo aparecer a la sociedad como la primera en el país en ajustarse a la Resolución CRA 628 de 2013, “por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificar dichas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011, modificada por la Resolución CRA 633 de 2013”.

Mediante la resolución N° 701 de noviembre de 2014 de la CRA, “por la cual se decide la solicitud de declaratoria de mercado regional presentada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. Triple A DE 18/Q S.A. E.S.P. en el marco de lo establecido en la Resolución CRA 628 de 2013, modificada por la Resolución CRA 633 de 2013”, se estableció que la empresa Triple A S.A. E.S.P podrá realizar la operación del servicio público de acueducto para los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo, Palmar de Varela y Ponedera, y para el servicio público domiciliario de alcantarillado en los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás y Baranoa.

Ello constituyó un triunfo enorme en gestión y la oportunidad de instalar una tubería tan grande como el triunfo obtenido, para que fluyera un nivel sofisticado de corrupción que significaría un detrimento de más de cuatro mil quinientos millones de pesos ($4.500.000.000).

Según el órgano de investigación criminal colombiano, algunos directivos idearon un método para apropiarse sin mayores atisbos de recursos económicos de la empresa (en esta investigación no se ha discriminado en qué proporción se afectó el distrito de Barranquilla), estos recursos se los apropiaban a través de contratos de consultoría suscritos en el año 2015, cuyo objeto era el “Estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la resolución Cra 628 de 2013”, estos contratos no se ejecutaron pero sí se pagaron.

Mediante ese objeto contractual se buscaba sacarle tres pelos a un gato calvo. Ya que el mercado regional existía, pues arriba señalamos que había sido declarado en la resolución 071 de noviembre de 2014.

Contratar ese objeto es un irrespeto a la inteligencia de los ciudadanos que soportan las injustificadas altas tarifas.

De este detrimento no hablan con detalle los medios de comunicación locales ni debaten los honorables concejales que bien pudieran citar a los directivos que representan al distrito o invitar a quienes lo representaron para escuchar sus explicaciones

No obstante, quedan muchos interrogantes respecto de la investigación criminal, pues es indudable el sesgo o la línea de investigación que no abarca todo, por solo mencionar uno, no sabemos si se está averiguando el grado de responsabilidad que debe caberle a los directivos que representan o representaban al distrito de Barranquilla, en los periodos en que ocurrieron los hechos. Habrá que esperar las sesudas investigaciones locales.

En próximas publicaciones me adentraré a hurgar diferentes tópicos del largo tramo recorrido por algunos directivos de la sociedad Triple A S.A. E.S.P., que han sido artífices de manera turbia y sin ninguna válvula de cierre de un sofisticado chorro de corrupción por donde se han escapado las acciones. Ah… no podemos perder de vista el papel activo o pasivo de nuestros directivos del sector público y el grado de responsabilidad que les pueda caber, como tampoco se puede dejar de escudriñar los convenios y otrosíes firmados por la administración y la sociedad Triple A S.A. E.S.P. a lo largo de estos doce años.

