La indisciplina de James tiene hartos a los alemanes

Miren, no le echen más mente. La única razón por la que James Rodriguez, siendo un crack indiscutible, no termina de encajar en sus equipos es su falta de compromiso. Basta no más ver su casa, la que le mostró a Suso en junio del año pasado, y darse cuenta de que al muchacho la fama le ha jugado una mala pasada. Es que la extravagante casa de Medellín no es más que un culto a sí mismo. Tiene trofeos, fotos gigantes con su cara. Es excesiva. No hay que culpar a James. Este muchacho fue el mejor jugador de un mundial de fútbol a los 22 años y un año después ya era ídolo del Real Madrid. Ancelotti lo mantuvo en la línea titular. Ancelotti es experto en aguantar divos. Con Benítez, el sucesor del italiano, fue otro cuento. James llegó tarde de sus vacaciones en Colombia y tenga, el castigo fue banquearlo durante un semestre. La verdad es que desde el verano del 2015 James es otro jugador. Una estrella solo de chispazos, de raticos. Ya hasta lo comparan con Ozil: son jugadores que nunca pudieron entregar todo su potencial.

James tuvo una brillante primera temporada en el Bayern. Volvimos a ver su mejor versión al menos en una temporada Jupp Heynkes supo tratarlo. Al irse el alemán llegó un croata, Nico Kovac, quien desde el principio pareció tenerle ojeriza a James. De pronto no era de gratis la desconfianza que le tenía, de pronto ya había escuchado de viva voz de otros técnicos lo problemático que era el colombiano. Acuerdense que James tuvo problemas con Ranieri en el Mónaco, Benitez y Zidane en el Real Madrid.

Cuando lo metía a principios de la temporada James rendía. Ahora ha desaparecido. Al parecer, según lo que cuentan medios alemanes, James, quien no es precisamente la persona más atenta en las charlas técnicas, habría llegado tarde a varios entrenamientos lo que terminó por desesperar a una directiva del Bayern Munich que en este momento ve completamente inviable la compra de su pase. James recaería en la Juventus por pedido expreso de Cristiano Ronaldo. Ojalá y allá el técnico Alegri sepa lidiar con un ego que cada vez está más desbordado

