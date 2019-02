Incertidumbre y corrupción en Hidroituango

¿Será acaso la corrupción un mal que aporta a la idiosincrasia colombiana? ¿Será acaso que la corrupción es endémica en Colombia?

En un principio Hidroituango fue visto como una de las obras más emblemáticas y representativas de la ingeniería en Colombia, que necesitó una cuantiosa inversión de $ 11.4 billones de pesos. Además, prometió brindar más de 5.000 empleos durante la construcción de la obra, generar un aproximado del 17% de la energía de todo el país y un 50% de la energía en Antioquia.

Ahora bien, para hablar de Hidroituango es necesario remontarse hasta la década de los 60, en la cual se planeó y gestó la idea de erigir una gran represa que fuera capaz de contener el inmenso poder el río Cauca y, a su vez, generar energía eléctrica. Aun así, no fue sino hasta la década de los 80 que se realizaron los estudios correspondientes para saber si era posible llevar a cabo una megaobra como esa. Desde entonces el proceso ha atravesado un sinfín de escaños en los que se ha comprobado la inviabilidad de la obra: los más significativos y que son motivo de recalcar son aquellos que demuestran que la zona es propensa a sismos, que la roca es demasiado frágil para contener los más de 20 millones de metros cúbicos de agua y que, por si no fuera poco, son doce el número de municipios que se verían afectados con la realización de la obra. A sabiendas de esto la licencia se empezó a tramitar a inicios del nuevo siglo y no se concretó sino hasta nueve años después de ajustarla y modificarla 24 veces.

Ahora bien, ¿cuál es el estado de Hidroituango? Al igual que muchos otros fracasos de la ingeniería, como lo fueron o lo han sido el edificio Space en Medellín, el puente Hisgaura en Santander y el puente Chirajara que pretendía conectar a Bogotá con Villavicencio, la megaobra hidroeléctrica en Ituango no es la excepción, es un fiasco. La corrupción ha permeado tanto en esta megaobra que incluso ha estado vinculada a negocios oscuros y fraudulentos en los que se ha visto envuelta la multinacional de Odebrecht con el escándalo más grande de corrupción en Colombia, ocupando un lugar en la lista junto con la ya conocida Ruta del Sol.

Actualmente el desasosiego que se vive en las poblaciones aledañas es inefable. Las medidas tomadas por las autoridades correspondientes han desatado una crisis ambiental en el río Cauca, ya se han visto múltiples estragos después de adoptar las medidas del cierre de compuertas. Entidades implicadas en el proceso de seguridad y funcionamiento de la represa han estado monitoreando muy cautelosamente la situación por la que está pasando la hidroeléctrica.

Lo que atañe realmente a todos los colombianos es conocer el origen del problema en Hidroituango y sus posibles soluciones, buscar alternativas que regulen la represa a su vez que no afecten los ecosistemas, al río Cauca y, en general, a todos los seres vivos que habitan dicha zona. Este no es un problema que deba ser postergado, es un asunto de todos los colombianos y hay que buscarle solución cuanto antes. De lo contrario, estaríamos siendo cómplices de una tragedia sin precedentes que acabaría en una crisis ambiental y humanitaria.

