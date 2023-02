Mente autista, una fuerza diversa y poderosa

Por: JOSE MARIA PEREZ ACEVEDO |

febrero 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición que se caracteriza por tener una neurodiversidad en la comunicación social y en la interacción social, así como por patrones repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Aunque el TEA a menudo se asocia con diferentes formas de procesamiento cognitivo, muchas personas con TEA también poseen habilidades y talentos excepcionales y únicos en diversas áreas.

Uno de los autores más destacados en el estudio de la singularidad de la mente autista es Temple Grandin. Ella es una mujer con TEA que ha escrito varios libros sobre su experiencia y sobre las habilidades especiales de las personas con autismo. En El cerebro autista (2006) describe cómo su mente autista le permite procesar información visual de una manera única que le ha permitido desarrollar una carrera exitosa en la industria ganadera.

-Publicidad.-

Ella notó que los animales se sentían incómodos al caminar sobre las rejillas de metal en el suelo del matadero, lo que podía afectar su comportamiento y la calidad de la carne. Así que Temple utilizó su capacidad para pensar en imágenes y crear modelos mentales en 3D para diseñar una solución que consistía en construir rampas que permitieran a los animales caminar sin tener que pisar directamente sobre las rejillas de metal. Esta solución no solo mejoró el bienestar de los animales, sino que también mejoró la eficiencia del proceso y la calidad de la carne.

Grandin también resalta la importancia de comprender las necesidades y fortalezas de las personas con TEA en la educación y en el lugar de trabajo. En su libro "Pensar en imágenes" (1996), Grandin discute cómo las personas autistas pueden aprender mejor a través de imágenes y cómo la educación visual puede ser más efectiva para ellas que la educación basada en texto.

Publicidad.

Otro autor que ha estudiado la singularidad de la mente autista es Simon Baron-Cohen, en su libro La ciencia de la empatía (2012) ha propuesto que la empatía puede ser entendida como un constructo multidimensional y que las personas con autismo pueden presentar diferentes perfiles de empatía. Por ejemplo, algunos individuos con autismo pueden tener dificultades para identificar emociones y entender las perspectivas de los demás, lo que se conoce como "dificultades de cognición emocional", mientras que otros pueden tener una capacidad excepcional para percibir las emociones de los demás, pero pueden tener dificultades para comprender y responder a esas emociones, lo que se conoce como "dificultades de regulación emocional".

Otro ejemplo más concreto de esto podría ser una persona con autismo que tenga dificultades para leer las emociones en los rostros de los demás, pero que tenga una gran capacidad para comprender los estados emocionales de las personas a través de su lenguaje corporal o de otros indicadores no verbales. Por lo tanto, esta persona podría no ser capaz de responder de manera adecuada a las emociones que percibe, pero podría tener una gran capacidad para comprender y describir lo que está sucediendo en una interacción social en términos de estados emocionales subyacentes.

Sin embargo, a pesar de las posibles dificultades en la empatía, las personas con autismo pueden tener habilidades superiores en otras áreas, como el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Por ejemplo, algunas personas con autismo pueden tener una capacidad excepcional para analizar y clasificar información, así como para encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Estas habilidades pueden ser muy valiosas en áreas como la ciencia, la tecnología y las matemáticas, y pueden ser aprovechadas para hacer importantes contribuciones a la sociedad.

Además, el psiquiatra Darold A. Treffert ha estudiado a personas con habilidades excepcionales en áreas como la memoria, el arte y la música que también tienen diagnósticos de TEA. Treffert ha descubierto que estas personas a menudo tienen una capacidad superior de procesamiento de la información y una mayor atención selectiva, lo que les permite centrarse en detalles que otros podrían pasar por alto.

En conclusión, la mente autista es una fuerza poderosa y diversa que puede presentar habilidades excepcionales en áreas como la memoria, la percepción sensorial y el razonamiento lógico. Autores como Temple Grandin, Simon Baron-Cohen y Darold A. Treffert han estudiado estas habilidades y han destacado la importancia de comprender las necesidades y fortalezas de las personas neurodiversas en la educación y en el lugar de trabajo. Es crucial reconocer las habilidades y fortalezas únicas de ellos y no subestimar su potencial.

Referencias

Grandin, T. (1996). Thinking in Pictures: My Life with Autism. Vintage Books.

Grandin, T. (2006). The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum. Houghton Mifflin Harcourt.

Baron-Cohen, S. (2012). The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty. Basic Books.

Treffert, D. A. (2014). Exceptional Individuals and Neurodiversity. In International Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (pp. 157-175). Springer