Medio ambiente: cuidado y alianzas apremiantes

Por: Jorge Ramírez Aljure |

abril 13, 2022

Como todo en el caso de los países subdesarrollados, y estamos hablando de los que conforman a Latinoamérica, no hay recursos para solucionar sus más ingentes problemas, y todavía peor, para cuidar, restaurar y desarrollar sus riquezas ecológicas inigualables como la biodiversidad de su medio ambiente privilegiado.

Con razón hoy se duda, por parte de importantes conocedores de la problemática ambiental de Colombia, de cómo se financiarían los programas que en este crucial terreno están exponiendo algunos de los candidatos a la presidencia, y en especial los que ha esbozado con carácter preferencial Gustavo Petro, que bien pueden considerarse como un paso firme en cumplimiento de los objetivos propuestos en la COP21 de 2015 en materia de recorte de emisiones de CO2 a la atmósfera, y en la búsqueda de un desarrollo sostenible como lo pide la ONU.

Sin embargo, el modelo neoliberal que nos fue impuesto desde 1990 y que continuará rigiendo per saecula saeculorum como lo pretende el sinuoso centro político, ya que su remoción no depende de la inteligencia crítica de sus víctimas sino de los criterios económicos de sus explotadores, impide, por principio dogmático, que en cualquier gobierno existan partidas presupuestales destinadas para programas que no estén alineados con la doctrina neoliberal para países subdesarrollados.

Como el fomento de industrias extractivas, las ganancias aseguradas de las empresas multinacionales, la generación de rentas para los más ricos, la financiarización de la economía y los pagos de la deuda creciente que asume el país, por un sistema inequitativo que le deja pérdidas al resto de asuntos que deberían constituir el verdadero corazón de su extraviado desarrollo.

Y entre estos, por ser un asunto de vida o muerte, el del cuidado y desarrollo del medio ambiente, por lo que pensar en una transformación efectiva -incluidos los avances legales ya conseguidos en estos terrenos, que por lo regular se destinan a los anaqueles y el discurso de ocasión- constituye un reto casi que invencible.

Pero no por dichas circunstancias se puede desestimar -como lo hace nuestra intonsa dirigencia- la urgencia de adelantar programas puntuales que contribuyan a cuidar y restablecer los lugares donde prevalece aún esa riqueza ecológica -como los bosques secos tropicales, de los que apenas queda un dramático 8%- y fomentar políticas sostenibles en el campo agrícola e industrial, impulsar la transición minero-energética e implantar la economía circular.

Porque atenidos a los pronósticos de los científicos del clima sobre la gravedad del calentamiento y los efectos sobre las sociedades en general, y, en especial las nuestras carentes de infraestructuras sólidas y de instrumentos técnicos para -por lo menos- atenuar los imprevisibles daños, cualquier restricción en este aspecto constituye un franco suicidio.

Gracias, sin embargo, a que los efectos del cambio climático tampoco excluyen a los países desarrollados -más cuando este pueda significar la desaparición de la raza humana- no resulta improcedente acudir a todas las instituciones y mecanismos que permitan acceder a los recursos económicos y la tecnología de avanzada que puedan soportar estos programas ineludibles.

La Unión Europea, que en este campo ha venido implementando políticas ambientales creíbles -contrario a lo visto en Norteamérica- muy probablemente también esté interesada en impulsar proyectos efectivos contra el cambio climático -pues sus efectos demoledores no tienen fronteras- más cuando la guerra entre Rusia y Ucrania probablemente ha complicado cuando no frenado importantes planes suyos en materia ambiental.

Sin embargo, lo que se torna inviable es que planes de una dimensión global extraordinaria -que son los que precisamente se necesitan para un cambio radical- de concebirse, puedan ser adelantados por países aislados de nuestro subcontinente, por importante que pueda ser su aporte, cuando los resultados requieren una sumatoria de muchos estados de lado y lado para considerarse no solo viables sino eficaces.

Y en esto Latinoamérica, a pesar de contar con todas las riquezas imaginables, no ha colocado ni el primer ladrillo. La estéril división entre países que se consideran de derecha y los que eventualmente giran a la izquierda sin lograr propósito alguno de cambio sostenible, no han permitido que la vieja añoranza de su unidad para salir de la inviabilidad e irrelevancia históricas, tenga alguna concreción real.

Y pocas veces como esta, de la crisis ambiental propiciada por un sistema económico de origen europeo, para adelantar así sea en parte -porque siempre existirán las mentes renuentes no obstante sus ventajas- esa benemérita asociación que, cimentada en ventajas ecológicas absolutas y un objetivo superior -como prevenir el sufrimiento inenarrable de millones de seres humanos indefensos y posiblemente la extinción de la especie ante sus embates- no tiene parangón en la historia.

Logro político insustituible para ocupar un lugar preponderante en el complejo discurrir de este mundo posmoderno, y capaz de negociar -gracias a su inmenso poder regenerador terrenal como captador natural de CO2 y productor inmediato de alimento- una alianza ganadora con la U.E., abandonando la irrelevancia e inviabilidad que nuestras élites nos han estado gestionando como único futuro.