Medicina Legal registra más de 8.500 abusos sexuales y 4.160 casos de violencia intrafamiliar en lo que va de 2026

Bucaramanga e Ipiales serán sede de encuentros que reunirán a autoridades, académicos y familias para hablar de cómo cuidar a la niñez en este difícil contexto

En Colombia, cada día se presentan casos de desapariciones, abusos, explotación, maltrato, abandono e incluso asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Según el último boletín de Medicina Legal (julio 2026), en lo que va del año se han registrado en total para todas las edades 398 homicidios, 170 suicidios, más de 8.500 casos de abuso sexual, 4.160 casos de violencia intrafamiliar.

Para prevenir estos casos que vulneran los derechos de la niñez, herramientas como la salud mental y el cuidado en familia ocupan un lugar cada vez más relevante en las conversaciones sobre protección, bienestar y desarrollo integral de la niñez en Colombia.

En este contexto, Aldeas Infantiles SOS ha decidido realizar dos eventos regionales, en el mes de octubre, que buscan generar conocimiento, intercambiar experiencias y promover compromisos concretos alrededor de las familias y el cuidado.

1er. Congreso “Familia y Cuidado”.

El primer evento será el 1 y 2 de octubre en Bucaramanga con la realización del 1.er Congreso “Familia y Cuidado”, organizado por Aldeas Infantiles SOS, la Alcaldía de esa ciudad y la Universidad Cooperativa de Colombia, que será sede de este encuentro.

El evento reunirá a expertos, autoridades, investigadores y profesionales para reflexionar sobre el papel de las familias y el cuidado en la construcción de respuestas y políticas públicas enfocadas en la protección y el bienestar de la niñez.

El Congreso surgió de las “Conversaciones de Cuidado”, iniciativa liderada por Aldeas Infantiles SOS y el ICBF en 2025, un proceso en el cual se logró identificar los avances de Santander en la construcción de sistemas de cuidado y la necesidad de ampliar esta conversación a un escenario nacional.

En el primer día, se abordarán asuntos como familia y corresponsabilidad; normatividad de la familia en Colombia, género, cuidado según el ciclo vital; modalidades de cuidado alternativo y salud mental en el contexto familiar. Durante el segundo día, se realizarán mesas de trabajo sobre violencia sexual, crianza humanizada, bienestar emocional, discapacidad, cuidado de las personas mayores y trata de personas, además de una feria de emprendimientos de familias y un conversatorio sobre economía, cuidado y sostenibilidad.

"Este congreso es la materialización de años de trabajo con familias colombianas. Hemos aprendido que el cuidado no puede seguir siendo invisible en la agenda pública, y Bucaramanga nos demuestra que cuando hay voluntad política y articulación entre actores, es posible construir sistemas de cuidado que realmente transformen la vida de las familias. Ese es el espíritu de este primer congreso: aprender juntos para avanzar más rápido", dijo Adriana Poveda, gerente del programa en Santander de Aldeas Infantiles SOS.

Foro: “Cuidar en familia la salud mental de la niñez”.

Una semana después, el 8 de octubre, la conversación se trasladará a Ipiales (Nariño), donde Aldeas Infantiles SOS realizará el foro “Cuidar en familia la salud mental de la niñez”. El encuentro reunirá a expertos en familia, cuidado y salud mental, funcionarios del ICBF, representantes de la academia y familias, con el propósito de poner el cuidado familiar en el centro de las respuestas frente a los desafíos de salud mental de la niñez y la adolescencia.

El foro parte de una problemática en salud mental que ha afectado a niños, niñas y adolescentes en Nariño. Según Aldeas Infantiles SOS, en 2025 el programa en ese departamento registró que el 68% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en familias de acogida presentaron alguna situación de salud mental por su historia de vida, mientras que en la modalidad de hogar de paso la cifra llegó al 47,6 %.

El evento se realizará en la Cámara de Comercio de Ipiales, y contará con representantes del ICBF, las Secretarías de Salud y Gobierno del municipio, hospitales psiquiátricos del departamento, la Universidad de Nariño y la Universidad Mariana, además de las familias de acogida y de origen del programa Nariño. La agenda contempla además la presentación de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias (PPNAFF) y un panel académico sobre el papel de las familias y las comunidades en la prevención de enfermedades mentales.

“Cuando hablamos de protección, hablamos también de salud mental. No hay bienestar psicológico posible sin un entorno que ofrezca seguridad, pertenencia y amor. Este foro nace de una certeza que confirmamos todos los días en el territorio: fortalecer a las familias, sean de origen o de acogida, es la forma más efectiva de cuidar la salud mental de nuestra niñez”, explicó Ángela Revelo, gerente del programa en Nariño de Aldeas Infantiles SOS.

Dos territorios, una conversación nacional.

Aunque se desarrollen en contextos diferentes, ambos encuentros parten de una idea común: fortalecer a las familias y reconocer el cuidado como un elemento fundamental para la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Desde Santander, la conversación busca ampliar el debate académico y público sobre los sistemas de cuidado, sus desafíos y las respuestas que requieren las familias colombianas. Mientras en Nariño, se enfocarán en la relación entre cuidado familiar, protección y salud mental, así como en la construcción de compromisos territoriales para la implementación de la política de familias en el departamento y el fortalecimiento de la mesa de salud mental municipal.

De esta manera, Aldeas Infantiles SOS continúa promoviendo espacios de diálogo, reflexión y corresponsabilidad entre familias, academia, instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores territoriales, para que las experiencias y aprendizajes de las familias y comunidades contribuyan a fortalecer las respuestas de protección y cuidado de la niñez en Colombia.

Para participar en estos eventos se deben inscribir previamente en los siguientes enlaces (aforo limitado):

*Con información de Aldeas Infantiles SOS Colombia

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