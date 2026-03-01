Medellín celebra la literatura infantil con una Feria del Libro

En la capital de Antioquia, el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 se realizará el cierre del Festival del Libro Infantil de Medellín. El evento, organizado por la Alcaldía de Medellín mediante la Secretaría de Cultura Ciudadana, además de buscar la promoción del hábito de la lectura en los niños, también pretende dar a conocer la cultura de Corea del Sur.

Dentro del país asiático hay un mundo por descubrir. Su arte no se limita únicamente al K-pop o a los K-dramas; en la literatura, los autores coreanos poco a poco se han ido dando a conocer en el mundo hispanohablante. Un caso muy reconocido es el de la escritora Han Kang, quien ganó el Premio Nobel en 2024 por una obra potente en la que se evidencia, de forma clara, la fragilidad de la vida humana, con libros como La vegetariana. En historias como Actos humanos se observan las huellas de los daños de la historia en sus protagonistas.

Para el Festival del Libro Infantil de Medellín, los representantes de Corea del Sur buscan acercar a los visitantes a su alfabeto (el hangul) y dar a conocer el trabajo del ilustrador Jung Jinho. Junto con la visita de los coreanos, en la feria se realizarán cerca de 500 actividades gratuitas, entre talleres, conciertos, actividades artísticas y conversatorios, todo con la meta de acercar el arte a los visitantes.

Al acercar a los niños a los libros, no solo se generan beneficios en el desarrollo del lenguaje o en su desempeño en la materia de Español en el colegio, sino que también se fomenta la imaginación y la capacidad de empatía. A diferencia de las películas o los dibujos animados, cuando un niño lee o escucha una historia, necesariamente debe imaginar los eventos narrados. La práctica de la imaginación facilita la resolución de problemas, hace más sencilla la adaptación a distintos acontecimientos e incluso potencia el desarrollo de capacidades de innovación.

Información relevante:

Ubicación: Parques del Rio

Costo: Gratuito

Periodo: Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026

Horario: 10 am a 8 pm

