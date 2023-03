Me mamé de las mentiras del alcalde Quintero con Hidroituango

Por: CARLOS ROMER MARÍN PÉREZ |

marzo 06, 2023

Como cualquier otro generador, EPM está obligado a reportar con antelación ante XM las novedades que tenga en su operación. Semana a semana, a través de un informe periódico titulado Análisis Energético de Corto Plazo, XM hace públicas esas proyecciones.

Sin embargo, tras la entrada formal en operación comercial el pasado 14 de diciembre, mientras la unidad 1 salió de ese listado, la unidad 2 siguió declarándose indisponible.

Así ocurrió también entre el 19 y el 23 de diciembre, entre el 26 y el 27 de diciembre, entre el 2 y el 8 de enero, y para esta semana entre el 9 y el 18 de enero.

Aunque expertos consultados coinciden en que en cualquier otra central energética del país declarar la indisponibilidad de una unidad es normal, en el caso de la unidad 2 de Hidroituango la historia es diferente por varias razones.

El primer factor que despierta suspicacia se vincula con el atropellado proceso con el que EPM declaró la operación comercial de Hidroituango, a pocas horas de vencerse el plazo contraído con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Aquel hito, completado el 30 de noviembre, se produjo luego de varios meses de declaraciones contradictorias entre la Alcaldía y EPM.

¿Qué fue lo que pasó? EPM fue hermética sobre lo que estaba sucediendo mientras la unidad estuvo apagada y se limitó a decir que se estaban haciendo trabajos de mantenimiento, sin precisar en qué consistían. Luego de una petición de información por escrito, EPM respondió esta semana. Resulta que una vez se cumplió la prueba de rechazo de carga el 14 de diciembre, la unidad 2 de generación entró en atención de una garantía por parte del fabricante. Según dijo EPM en su momento, es una condición normal de toda máquina que en su etapa inicial de operación presente problemas. La unidad volvió a entrar en servicio y empezó a mostrar agua con aceite en el cojinete de turbina.

El cojinete es clave dentro de cualquier unidad de generación porque es el componente que permite apoyar la turbina, mientras el eje gira el mecanismo. Por eso esta era, a todas luces, una condición técnica que impedía operar normalmente cualquier máquina de este tipo, porque generaba la pérdida de capacidad de lubricación del aceite, aumento de fricción entre las partes, oxidación de las pistas del cojinete en la turbina, calentamiento excesivo y daños graves al cojinete y al eje.

En síntesis, si la máquina hubiera seguido funcionando con esa fuga ponía en riesgo la integridad de la unidad de generación, pudiendo desencadenar daños graves en equipos críticos. Había mucha premura pero lo urgente era encontrar por dónde estaba ingresando el agua para repararlo de inmediato.

