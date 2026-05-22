- Me atrevo a dar una mala noticia

VIDEO. Puntos de vista. Estamos en la última semana de las elecciones y teóricamente se suspende la actividad pública porque en este país las leyes son para burlarlas, pero se en realidad se ralentiza un poco. Trato de ser objetivo para poder informar a los oyentes. Pienso que el más fuerte es Cepeda y así lo muestran las encuestas, el problema sería que Cepeda ganara en la primera vuelta. Porque es un hecho real que la Palomita se desinfló. El primer error gigantesco, escoger como fórmula vicepresidencial Oviedo. Pensó que él iba a trasladar el millón cien mil votos que tuvo. No, eso no es así. Y segundo, hay una decadencia del poder de Uribe en el país. Ella grita mucho y es muy entusiasta, pero no muestra bien las cosas. Creo que no es la candidata para pasar a segunda vuelta.

Petro está ayudando a Cepeda y lo seguirá ayudando y Petro es un tipo sin principios. Es un hombre que es un mamerto, que eso, ¿qué significa en la terminología popular política?, que es un comunista que mira en el espejo y ve al papá de la línea soviética, que ya no existe porque Rusia es un país capitalista mafioso y Putin es un mafioso. Pero en la década del 60 y 70 había una línea soviética que era la que seguía el papá y que él sigue a pie juntillas. Entonces, si Cepeda gana el país va a sufrir transformaciones. De qué intensidad, no podría decirlas exactamente.

Yo creo que el socialismo ya no existe, o sea, que no puede convertir esto en un país socialista porque el socialismo ya fracasó a nivel mundial y solamente hay un sistema único mundial capitalista con distinto régimen político, pero sí puede tratar de perpetuarse en el poder. Tratan de imponer una asamblea constituyente. Es decir, pienso que el país entraría en una fase muy crítica. Responsabilidad de eso, de la burguesía burocrática y gasteril que maneja este país. Aquí la burguesía industrial no tiene fuerza, la verdadera burguesía industrial es muy escasa. Las clases medias están en proceso de destrucción.

Me atrevo a dar una mala noticia, pero no se asombren si el que se termina ganando es Cepeda, simplemente que este comentarista de Las dos orillas lo advirtió con tiempo. Me parecería que serían más los problemas que trae Cepeda que las posibilidades de avanzar. En primer lugar, se deteriorarían aún más las relaciones con Estados Unidos, que está en manos de un presidente impredecible que es Trump. Entonces, veo muy complicadas las cosas. No tengo nada en contra del señor del llamado Tigre, pero tampoco tengo nada a favor. Entonces, que le pueda ganar no lo veo fácil, no sería una sorpresa que ganara. Pero el peor de todos es Petro.

Anuncios.

Anuncios..