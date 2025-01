Matías y Mateo, los niños promesa del Tejo

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

enero 14, 2025

Antes que nada hay que advertir una cosa: no sé si es casualidad, pero en el deporte se dan muchas de ellas, como que un par de hermanos hacen parte del mismo equipo de fútbol, otro par compiten en otras disciplinas, y en fin, pero de lo que se trata es de hablar de unos hermanos, Matías y Mateo, que desde su corta edad se engolosinaron por el tejo, un deporte que apenas comienza a levantar la mano en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, nietos del docente Iván del Carmen Rivas Méndez, de quienes más adelante nos ocuparemos.

Para quienes no lo saben, los orígenes del juego del tejo nos llevan a retrasar el calendario unos 500 años atrás en la población de Turmequé, ubicada en Boyacá, tierra de los legendarios Muiscas, quienes fueron los precursores de esta tradición. Hay que advertir que no cualquier indio o persona podía practicarlo, no señor, lo jugaban los caciques, es decir la “gente importante” del pueblo, es decir la gente de alto Turmequé.

En los albores del siglo pasado, cuando se popularizó el juego y se permitía que la “plebe” lo practicara, se llegó a decir que los que lo hacían eran también aficionados a la cerveza, algo que no es del todo cierto, ya que hoy goza de gran respeto en muchos niveles, como nos consta a los que asistimos al Festival de Festivales 2025 en Medellín.

Entonces comienza el cuento con Matías y Mateo, de 13 y 12 años respectivamente, quienes llegaron a Medellín con la intención de representar al municipio de El Bagre a través de este deporte, y es cuando nos encontramos con el abuelo, el profesor Iván Rivas, quien nos contó que se enteró de la participación de sus dos nietos el 3 de enero y eso lo llenó de alegría, así que decidió acompañarlos en esta aventura, porque además es la primera vez que ellos visitan a la ciudad de la eterna primavera.

Dice que fue gracias a su colega, Leovigildo Rodríguez Pulido, quien, sin contar con el espacio, ni las herramientas necesarias para la práctica de esta disciplina, ha hecho que muchos niños comiencen a enamorarse de este deporte, que como queda dicho, no es de la tradición de este pueblo en donde sobresalen otras ramas como el fútbol, el atletismo y el baloncesto, entre otros.

Los pequeños quedaron huérfanos al perder a su padre, Jorge Iván Rivas Osorio, pero su madre, Naivé Álvarez ha sabido remar a contracorriente y los ha podido sacar a flote para conducirlos por la senda y el camino correctos, nos dice el alegre abuelo que no deja de espabilar cada vez que uno de sus nietos lanza el disco metálico en procura de hacer una mecha, que es como en el fútbol hacer un gol de tiro libre.

Iván practica este deporte y por eso apenas se enteró de que sus nietos harían parte del torneo en Medellín, les compartió algunos secretos y al final del día su mensaje fue, ganen o pierdan, lo importante es que hayan representado los colores de un municipio de la importancia que tiene El Bagre.

El “tejo” representa tanto el nombre del deporte, como el disco metálico y pesado que se lanza durante el juego. Una singularidad de este objeto, es que hoy en día está hecho de acero, pero cuentan que en su origen, los muiscas lo hacían de oro, ya que este disco dorado y reluciente, simbolizaba el sol, representaba uno de sus dioses, una figura fundamental para ellos, ni más ni menos. Antes de concluir, no puedo dejar pasar por alto que Iván del Carmen se llama así porque nació el día de la fiesta de la patrona de su pueblo El Bagre, un lejano 16 de julio.

