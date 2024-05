Más preocupante que el fetichismo alrededor de Petro pueden ser los juicios de Trump

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No es cierto que estemos ante la disyuntiva de ‘socialismo’ vs capitalismo. Vivimos un fetichismo ideológico tanto para los de la izquierda como para los de la derecha. Y Petro no es ni el redentor ni una maldición.

Nos encontramos es en el momento dentro del proceso histórico por el qué pasa un país subdesarrollado en el ‘modo de producción’ capitalista industrial-financiero, al encontrarse ante la transición que hace el mundo hacia un nuevo modo de producción: con problemas diferentes (cambio climático, migraciones, inminentes pandemias, etc., y no ya únicamente mayor crecimiento económico ); objetivos diferentes (transición energética, equidad, etc. y no solo mayores PIBs); factores de producción diferentes (Inteligencia Artificial, robótica, etc.; innovación y no simples desarrollos tecnológicos, etc.); relaciones de producción diferentes (solidaridad y redistribución, no competencia y acaparamientos.).

Pero además, ante condiciones geopolíticas externas diferentes (poder hegemónico cuestionado por otras alternativas políticas, económicas, culturales, etc.) que, por lo inmediato e inminente, nos pueden acabar afectando más que todo lo anterior. Por eso el interés en seguir los procesos judiciales contra Trump, y entender como funcionan dentro de la estructura política y jurídica norteamericana.

Los Estados Unidos son eso: unos Estados que se unieron a través de una Constitución que regula solo la relación entre ellos. Cada Estado es autónomo con sus propias instituciones, su propia Constitución, sus propios Gobernadores, sus propias Leyes, sus propias autoridades policiales, sus propios sistemas electorales y judiciales, etc. El vínculo entre Estados, o lo que comparten, se limita en principio a la moneda, las relaciones diplomáticas, las fuerzas armadas y el comercio exterior (a través de este último se expandió el campo legislativo a otros aspectos). La relación es entre el ciudadano y cada Estado y solo aparece entre el gobierno federal y el ciudadano con la primera enmienda o reforma que incluye el Bill of Rights o sea los derechos fundamentales que todos los Estados deben respetar.

Trump, siendo candidato a la Presidencia de esa Federacion de lo s Estados Unidos, tiene cuatro procesos. Cada caso tiene acusaciones diversas complementarias (tipo conspiración, asociación para delinquir, etc.) y en total son 94, algunas de carácter criminal con posibilidad de carcel y otras de carácter de ‘felony’, sancionables como contravención pero sin castigo de prision.

Dos son ante la administración de Justicia Federal: una por incitar a la sublevación, pretendiendo oponerse al resultado electoral; y otra por retener papeles y documentos que contenían información secreta o reservada a lo cual no tenía derecho. Y dos a nivel estatal, uno en Georgia por intentar fraude electoral en la escogencia de los representantes seleccionados para votar en la elección del Presidente, otro en los estrados de Washington por el pago de unas sumas a una estrella porno.

Este último es el que ha avanzado hasta la posibilidad de un fallo antes de la elección presidencial. Lo que está como acusación no es el ‘soborno’ a la actriz para no relatar su ‘aventura’, sino la falsa información a la Administración de impuestos, y el propósito de manipular el proceso electoral. Lo primero por falsear la contabilidad al presentarlo como un pago de honorarios al abogado (quien fungió como intermediario para la entrega de los dineros); y lo segundo por comprar mediante contratos de exclusividad información confidencial que podía ser de interés público para efecto de las elecciones.

La culpabilidad o no de lo último bajo las reglas de este Estado la define un jurado, que tiene además que hacerlo por unanimidad (en la práctica cada miembro tiene derecho de veto que impediría un fallo)

Parte de lo que intenta Trump es que, en caso de ser elegido presidente, podría -probablemente- autoindultarse por los delitos federales pero no por los estatales. Por eso la posibilidad contemplada de que pueda llegar a ser presidente gobernando desde la cárcel.

En todo caso las consecuencias para el mundo de la eventual elección de Trump son más grandes que para los ciudadanos americanos (y por eso también que lo que suceda con nosotros con la oposición a Petro).