La corrupción: el cáncer de Colombia que ha crecido en todos los gobiernos

Por: Fernando Ruiz R

mayo 22, 2024

Ahora que se está presentando el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)y más específicamente con los carrotanques de la Guajira para llevarles agua a las poblaciones más necesitadas, es bueno analizar qué ha pasado con este problema gravísimo en Colombia y en América Latina, con los cuatro últimos gobiernos, de los partidos del Centro Democrático y el Partido de la Unión por la Gente (La U). Ha habido muchos escándalos de corrupción, pero como ejemplo he tomado algunos de los más sonados:

Álvaro Uribe

Financiación de la campaña de Alvaro Uribe en 2002, por parte de Enilce López, la gata, con presuntos vínculos con paramilitares. Agro ingreso seguro, programa diseñado e implementado por Andrés Felipe Arias Ministro de Agricultura. Yidispolítica en 2008. La representante a la Cámara Yidis Medina admitió haber recibido sobornos de parte de funcionarios del gobierno nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Alvaro Uribe fuera reelecto en el 2006. Sobornos al exviceministro de transporte Gabriel García por 6.5 millones de dólares por la adjudicación de la Ruta del Sol.

Juán Manuel Santos

Odebrecht. Esta compañía Brasileña fue acusada de poner dinero en las campañas presidenciales de Santos y de su entonces rival Oscar I. Zuluaga. La caída y condena por corrupción de los senadores Santistas Bernardo “el ñono” Elias, Musa Besaile y Zulema Jattin. Ruta del sol en el tramo III, por el cual fue condenado a cinco años el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto.

Iván Duque

El escándalo más relevante fue el de Centros Poblados con el cual el MinTic pretendía llevar el servicio de Internet a las áreas rurales más abandonadas. Se perdieron más de setenta mil millones de pesos y los culpables, no recibieron el castigo merecido. Las marionetas, escándalo de corrupción en la celebración contratos en el Departamento de la Prosperidad Social (DPS), caso que también vinculó a los senadores Mario Castaño y Ciro Ramírez.

De los ejemplos anteriores; hay muchos más, podemos decir que el cáncer de la corrupción no respeta ni gobiernos ni políticos, sean éstos de derecha, izquierda ó centro; así que el escándalo de la UNGRD del gobierno de Petro, no es una excepción, puede impactar más porque se trata de un gobierno de izquierda, que por primera vez llega a la presidencia de Colombia, pero no un escándalo ni menor ni mayor, que los que han sucedido en las presidencias anteriores, no por esto exento del hecho gravísimo y el perjuicio social que ha causado a los habitantes de la Guajira, necesitados del agua, desde hace tantísimos años.

La corrupción no es solo un problema de Colombia, se presenta en todo el mundo, pero en nuestros países de América Latina causa un daño mayor, por ser países desiguales, pobres y atrasados y entonces el dinero que se puede usar para el beneficio del pueblo, se lo roban los corruptos ¿Así cómo puede progresar un país?

Las causas de la corrupción son varias, pero creo que las principales son: Nuestra sociedad está enferma, son muchos los problemas que tiene; la codicia y la falta de ética lleva a estos corruptos a delinquir, pero también la impunidad.

Esta gente recibe muchas garantías: rebajas de las penas si devuelven el dinero (que casi nunca se recupera), casa por cárcel, rebaja de penas por buen comportamiento y también la mejor: el principio de oportunidad, pues si delatan a otros, así sea que tuvieran una menor participación en el delito, resultan pagando menores penas.

Todo lo anterior conduce a la impunidad, pues aunque hay algunas penas más ó menos severas, estos delincuentes terminan pagando penas irrisorias, tanto que no tienen vergüenza en volver a cometer estos delitos y también se presenta la gran contradicción, que un delincuente de éstos, que causan gran daño social, terminan pagando menores penas que por ejemplo el caso de Aída Victoria Merlano, que fue condenada a 13 años de cárcel por ayudar a su mamá a escapar de la cárcel, ¿es esto lógico? Qué daño social produce este delito, comparado con el robo del dinero del agua y los acueductos, de los hospitales, de la infraestructura de ciudades y del país, de los alimentos de los niños.

Mientras esta situación tan mala y absurda no se corrija, seguirán haciendo de las suyas los corruptos, no importa la ideología y el partido del gobierno de turno.