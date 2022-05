¿Más patrones forzando votos? El constreñimiento electoral: delito y amenaza al voto libre

Casos como Cueros Vélez y Mario Hernández son dicientes. Otro empresario señaló: "Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y se tiene que ir”

Por: Nelson Villarreal |

mayo 24, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En el conocido pasaje bíblico Esaú entregó lo más valioso que tenía a su hermano Jacob a cambio de un plato de lentejas, obteniendo momentáneamente una satisfacción efímera que a futuro lo condenaría y terminaría perdiendo sus privilegios.

De esta forma se puede describir también la realidad de la política electoral de nuestro país, donde en cada elección millones de colombianos venden su voto condenándose cada vez más a la pobreza, la miseria y las triquiñuelas de los gobiernos elegidos con estas prácticas corruptas.

-Publicidad.-

Esos candidatos llegan al poder y empiezan la repartija de puestos, los contratos multimillonarios entregados a los amigos que financiaron sus campañas para comprar esos votos, el lobby, las leyes hechas a la medida y por encargo para beneficiar los negocios de sus jefes y el tráfico de influencias para seguir enriqueciéndose a costa de ese votante que al elegirlos también se vuelve su cómplice.

Luego se apropian de todos los órganos de control para evitar que les hagan investigaciones serias, ponen sus fichas en la procuraduría, en la fiscalía, la contraloría, la defensoría y cuanta entidad pueda pisar su largo rabo de paja.

Publicidad.

Para la muestra, la procuradora Margarita Cabello Blanco que acaba de suspender al alcalde Daniel Quintero sacándolo del puesto que la ciudadanía le entregó en las urnas, un favor tremendo a la campaña de Fico Gutiérrez y al mismo Iván Duque quien todos los días interviene en política lanzándole puyas al virtual presidente Gustavo Petro.

O qué decir del fiscal Francisco Barbosa y sus subalternos al servicio del expresidente Uribe queriendo tumbar el proceso de manipulación de testigos que lo tiene con un pie en la cárcel. Y ni hablar del defensor del pueblo Carlos Camargo que se fue de paseo a Anapoima en pleno estallido social mientras decenas de jóvenes eran masacrados por miembros del ESMAD sin que nadie pudiera defender sus derechos. Señor defensor, eso “salió mal”.

Y la última jugadita que los ha mantenido en el poder después de esa ostentación, de los contratos mal habidos, de los nombramientos de familiares en cargos de importancia y de llenar sus bolsillos a expensas del estado alcahueta es su acumulación de riquezas, esas mismas que les permiten montar empresas que se sostienen mientras los pequeños empresarios quiebran por no estar en la rosca, ellos no reciben ayudas, para ellos no hay Agro Ingreso Seguro ni subsidios financieros, para ellos solo hay abandono.

Entonces desde sus empresas siguen manteniendo a los políticos corruptos que ellos mismos llevaron al poder, ¿y cómo lo hacen?

Pues ya lo hemos visto, se llama: constreñimiento al sufragante. Una modalidad de corrupción criminal identificada por la ley en el artículo 387 del código penal, allí en lo que hoy parece ser letra muerta se señala: “Constreñimiento al sufragante. El que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

¿Y el ministerio del trabajo? ¡Bien, gracias! Pero ¿Qué estamos viendo hoy en medio de la campaña por la presidencia? Gerentes, directores, encargados y dueños de empresas llevando al candidato a echar discursos, exponiendo a sus trabajadores al estrés de tener que cumplirle para cuidar su plato de lentejas, les hacen firmar listas de apoyos y les obligan a recolectar otras tantas para contabilizar su potencial electoral, contra su voluntad los hacen asistir a reuniones y en otros casos les “regalan” bonos, días compensatorios, permisos o plata en efectivo para convencerlos y si en últimas el empleado se muestra reacio es mejor que se prepare para su despido.

Gerentes enviados todo tipo de comunicados internos para imponer su voluntad con el supuesto de “no perder lo que tienen y por lo que han trabajado”, “no arriesgarse a dar un paso al abismo”, “no creer en ese cambio que les están prometiendo” y mil cosas sin sentido solo por seguir ellos si en su rosca en la que el trabajador no cuenta.

Los tratan como borregos o idiotas útiles. Por ejemplo, una de esas cartas descaradas fue la que firmó el gerente de Colanta Sergio González, con colores y eslogan representativo de la campaña de Fico Gutiérrez, en la que sin sonrojarse dice, por ejemplo, que “Ha llegado el momento de que abandonemos la indiferencia y que ese odio que siente el pueblo colombiano por los delincuentes de cuello blanco, no nos lleve a elegir el rumbo equivocado del país”.

¿Qué supone uno? Por otra parte, el ferviente representante del Centro Democrático Sergio Araújo, hermano del condenado por vínculos con el paramilitarismo Álvaro Araújo Castro, abiertamente dijo a través de un trino: "Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”.

Todo esto parece coordinado, entonces nos tenemos que preguntar: ¿Quién dio la orden?

Estos dos casos ya tienen una denuncia ante la fiscalía por parte del abogado Miguel Ángel del Río del Pacto Histórico y quien indicó que esta presión sobre los trabajadores se parece a las épocas en la que los dueños de las empresas vulneraban los derechos de los empleados y los defenderá en caso de despidos.

Así lo indicó en entrevista para @Tercer_Canal con el exconcejal de Bogotá Hollman Morris.

Es que el constreñimiento electoral reporta según cifras de la MOE (Misión de Observación Electoral), uno de los delitos electorales más recurrentes con 116 denuncias instauradas con todos los procesos legales en 10 ciudades principales en la elección anterior a presidencia donde Iván Duque salió electo.

También se conoció el caso de Cueros Vélez que va por el mismo discurso del miedo y el terror colectivo en el que se siembra un pánico innecesario en los trabajadores coartando su voluntad, y ni qué decir del señor Mario Hernández que cada que puede llevar a Fico Gutiérrez a sus empresas y hace videos con trabajadores temerosos poniéndolos a izar banderas, cargar maletas y usar atuendos como corderos sin aplomo ni esperanza. ¡Es la crueldad del más fuerte sobre los desvalidos!

No pudieron convencer a los votantes con el cuento del castrochavismo, ya nadie les cree eso de que nos vamos a volver como Venezuela, de nada les sirvieron todas sus fake news y montajes, ni la intervención del fiscal Barbosa y el general Zapateiro insultando a Gustavo Petro, y este gobierno sintió un estallido social que le demostró a Iván Duque que ese país maravilloso en el que él vive es solo una burbuja de privilegios de la que no gozan la mayoría de los colombianos.

Lo único que les queda es el terror psicológico, pero los colombianos perdieron tanto, que perdieron hasta el miedo.

@Nevil_22