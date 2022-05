Más de 500.000 niños del país sin alimentos del PAE

Luego de más de 100 días de haber iniciado calendario, el PAE no arranca en Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo. En otros sitios no trabajan al 100 %

Por: Édgar Ramírez |

mayo 27, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El grave panorama del Programa de Alimentación Escolar (PAE) sigue presentando serios problemas para su implementación, según la Contraloría General de la República, cinco Entidades Territoriales Certificadas, ETC, aún no han reportado el inicio del mismo.

“Isa, ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? Destápalo. Absolutamente nada, está vacío (empaque de galletas vacío)”, denuncias como estas son persistentes en algunas regiones por la falta de entrega del PAE en los colegios públicos del país.

-Publicidad.-

En las ETC de Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre, Sincelejo, luego de más de 100 días de haber iniciado los calendarios académicos en el país, el PAE no arranca, afectando a más de 500.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estarían recibiendo clases sin la alimentación escolar. Además alerta la Contraloría que, en 9 ETC (Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto, Vichada), que reportaron inicio en el territorio y no están operando al 100 % la prestación del servicio.

“Hoy queremos desde la Contraloría reiterar nuestro llamado a la totalidad de las entidades territoriales para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar como es debido,siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de 6 millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022”, indicó el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Publicidad.

Además, en el seguimiento de la CGR, realizado durante en el año 2022, se han visitado 387 Instituciones Educativas oficiales en las que se ejecuta el PAE en 53 Entidades Territoriales Certificadas, ejercicio en el que se pudo corroborar que en el 15 % (35 IE) de la muestra (387 IE) no se realizan entregas del PAE el día de la visita.

Un panorama preocupante, pues el organismo de control reiteró que tras cuatro meses después del inicio del calendario escolar, se verificó en las visitas que en el 16% de las IE (38) no cuentan con cocina, el 19 % (45) no tiene comedor, el 15 % (35) no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20% (47) no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.