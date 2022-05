Interesantes revelaciones sobre Rodolfo Hernández y su relación con el dinero

Por: Jesús Alberto Plata Pinilla |

mayo 27, 2022

Es significativo que las situaciones personales, posturas políticas y aspectos esenciales de la vida pública de Rodolfo Hernández tienen mucho que ver con la relación que el candidato ha establecido con el dinero: su programa de gobierno es quitarle la chequera a los corruptos; su drama familiar es no haber pagado el secuestro de su hija, decisión muy respetable, pero que no deja de llamar la atención teniendo en cuenta su postura de "hacerse desgüevar" si hay negocio y plata de por medio. Sus líos con la justicia tienen con ver con su interés indebido en un contrato público. Y en algún audio se le escucha jactarse de cómo se ha enriquecido gracias a los "pobres hombrecitos" que le pagan intereses de hipotecas durante 10, 15 o 20 años. Ese dinero "es una delicia", ha dicho.

Si el ingeniero tuviera por encima de todo la vida y la justicia, pensaría y actuaría distinto. Pero su amor no es al pueblo, es al dinero. Y me atrevo a decir que su bandera contra la corrupción no es para darle mejor vida a la gente sino para evitar que el dinero esté en manos de personas que —Rodolfo así lo cree— tienen menos mérito que él para administrarlo; por eso considera su deber "quitarles la chequera".

En esa lógica, Rodolfo cree que una de sus virtudes como gobernante es donar su sueldo, con lo cual envía el mensaje de que no va por plata. Pero, es más, está diciendo en segundo plano que el pago a los servidores públicos es un desperdicio.

Todo lo anterior tiene otro trasfondo. El candidato propone reducir impuestos, lo que implica desfinanciar al Estado. Si para Rodolfo todos los políticos son corruptos, entonces la única forma de acabar definitivamente con aquellos y con la chequera es dejando al Estado sin recursos.

Pero sabemos que un Estado más pequeño presta menos servicios sociales, que deben ser privatizados. Las privatizaciones han contribuido a que personas como Rodolfo Hernández sean multimillonarias. No viven de la teta del Estado, le quitaron al Estado la teta para que solo ellos puedan mamar esa "delicia".

Su constructora HG tal vez nunca hubiera llegado a ser el emporio actual si el Estado hubiera mantenido lo construcción de vivienda social de bajo costo a través del INSCREDIAL o ICT, y sin UPAC, pagada directamente al Estado.

Un Estado sin chequera es una oportunidad de negocios para el capital, aunque eso implique la esclavitud hipotecaria de "pobres hombrecitos y pobres mujercitas" trabajando media vida para tener una casa. Y que muchos otros vivan en la miseria.

En atención a esto, los empresarios deberían acoger la sabía reflexión del papa Francisco: "si te gusta el dinero no te metas en política". No se puede servir a dos señores, al pueblo o al dinero. Y los electores no deberíamos votar por personas que aman por encima de todo el dinero, sin importar cómo lo hayan obtenido.